Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
12
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Po Hofmano teiginių apie Žemaitaičio vykdomą spaudimą – STT dėmesys

2025-09-03 08:57 / šaltinis: BNS
2025-09-03 08:57

Dėl laikinojo žemės ūkio ministro Igno Hofmano teiginių apie patirtą „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio spaudimą Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pradėjo aplinkybių patikslinimą.

Remigijus Žemaitaitis Andrius Ufartas/Fotobankas

Dėl laikinojo žemės ūkio ministro Igno Hofmano teiginių apie patirtą „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio spaudimą Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pradėjo aplinkybių patikslinimą.

REKLAMA
12

„STT, atsižvelgdama į viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją dėl galimai daryto neteisėto poveikio laikinajam žemės ūkio ministrui, pradėjo informacijos vertinimą ir aplinkybių patikslinimą“, – trečiadienį nurodoma tarnybos komentare BNS.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Įvertinus aplinkybes, bus priimtas procesinis sprendimas pradėti arba atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą“, – rašoma jame.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip skelbė LRT, I. Hofmano teigimu, „aušriečių“ lyderis spaudė jį atleisti kai kuriuos pavaldžių įstaigų vadovus ir keisti reikalavimus pretendentams į vadovaujamas pareigas skelbiant naujus konkursus.

REKLAMA

„Buvo raginimų, siūlymų keisti kai kuriuos pavaldžių tarnybų, institucijų vadovus, į ką aš atsakiau, kad vadovai bus vertinami pagal darbo rezultatus, o ne pagal kažkieno norus ar pagal tai, kokia prieš tai buvusi politinė vadovybė juos paskyrė“, – LRT sakė I. Hofmanas.

R. Žemaitaičiui apkaltinus Žemės ūkio ministerijos darbuotojas laiką leidžiant ne darbe, o grožio salonuose ir dirbant su pižamomis nuotoliniu būdu, I. Hofmanas tai vadino šmeižtu. 

I. Hofmanas ministru nebedirbs, nes jį delegavusi partija „Nemuno aušra“ nusprendė į ministerijos vadovus siūlyti viceministrą Andrių Palionį.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Teisme apklausiamas R. Žemaitaitis: neturėjau siekio tyčiotis iš žydų, kalbėjau apie Izraelį (nuotr. Dainiaus Labučio)
Hofmanas: Žemaitaitis spaudė atleisti kai kurių įstaigų vadovus (24)
Ignas Hofmanas. ELTA / Josvydas Elinskas
Žemaitaitis paaiškino, kodėl Hofmanui ieškoma pamainos (11)
Seimo plenariniame posėdyje balsavimas dėl premjerės kandidatūros (nuotr. Roberto Riabovo)
Žemaitaitis: Vaičiūno kandidatūra bus svarstoma tik su viena sąlyga (5)
Inga Ruginienė, Aurelijus Veryga (nuotr. Dainiaus Labučio)
Įvertino naująją koaliciją: politinės kultūros ir lyderystės krizė (91)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
untans
untans
2025-09-03 09:14
klaunas eilinį kartą pripjovė grybo.....juokdarys...kaip dar su maskiu bendrauja..
Atsakyti
Ūkininkas
Ūkininkas
2025-09-03 09:09
Maladiec Hofman, dirba su ministerijos darbuotojų pižamomis, mano laikais , kai dirbau kolchoze, valdžia dirbo su ,tuo laiku ,populiariomis melžėjų tarpe kombinetėmis. Matai kaip laikai keičiasi, jos dabar su pižamomis
Atsakyti
o
o
2025-09-03 09:10
jei tik prieš Žemaitaitį, STT ,,visada pasiruošusi". Kiti klausimai palauks.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (12)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų