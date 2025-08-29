Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaitis dėl energetikos ministro kandidatūros žada apsispręsti kitą savaitę

2025-08-29 10:32 / šaltinis: ELTA
2025-08-29 10:32

Socialdemokratei Ingai Ruginienei formuojant naująją Vyriausybę, „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis dėl būsimo energetikos ministro kandidatūros žada apsispręsti kitą savaitę. Tiesa, prieš tai jis dar žada susitikti ir su šiuo metu laikinai ministerijai vadovaujančiu Žygimantu Vaičiūnu. 

Seimo plenariniame posėdyje balsavimas dėl premjerės kandidatūros (nuotr. Roberto Riabovo)

Socialdemokratei Ingai Ruginienei formuojant naująją Vyriausybę, „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis dėl būsimo energetikos ministro kandidatūros žada apsispręsti kitą savaitę. Tiesa, prieš tai jis dar žada susitikti ir su šiuo metu laikinai ministerijai vadovaujančiu Žygimantu Vaičiūnu. 

REKLAMA
4

„Kalbame su dviem potencialiais ministrais. Kviesimės kitą savaitę dabartinį ministrą, pažiūrėsime, ar jis nori kovoti su korumpuota grupuote, kuri veikia energetikos sektoriuje, ar jis nori daryti pertvarkas ministerijoje, ar jis sutinka išviešinti visus „Igničio“ akcininkus, ar jis yra pasiruošęs parengti „Igničio“ delistingavimą, ar jis yra pasiryžęs daryti auditus. Mes visus tuos dalykus jam keliame ir bus keliamas klausimas dėl jūrinių vėjo jėgainių parko“, – LRT radijo žinioms sakė R. Žemaitaitis. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pažiūrėsime, kaip ministras nusiteikęs dirbti. Gal jis visai nenusiteikęs“, – pridūrė jis. 

REKLAMA
REKLAMA

„Aušriečių“ pirmininkas LRT radijui taip pat nurodė jau apsisprendęs dėl kandidatūros į Aplinkos ministerijos vadovus, tačiau konkrečios pavardės neatskleidžia. Pasak R. Žemaitaičio, kitą savaitę „Nemuno aušros“ deleguotas kandidatas į ministrus turėtų susitikti su prezidentu Gitanu Nausėda. 

REKLAMA

Kaip skelbta anksčiau, savaitės pradžioje pasirašytoje koalicinėje sutartyje numatyta, jog Energetikos ministerija atitenka R. Žemaitaičio vedamai „Nemuno aušrai“. Tiesa, ši politinė jėga vis dar nėra apsisprendusi, ar į šios ministerijos vadovo postą teikti naują kandidatą, ar ministro pareigose palikti demokratų į praėjusią Vyriausybę deleguotą Ž. Vaičiūną.

REKLAMA
REKLAMA

Kiek anksčiau prezidentas yra užsiminęs, jog Ž. Vaičiūnas galėtų likti ministro poste net ir tuo atveju, jei jį į praėjusią Vyriausybę delegavusių demokratų neliktų tarp valdančiųjų. 

ELTA primena, kad antradienį Seimas pritarė I. Ruginienės kandidatūrai į premjeres. Paskirtoji Vyriausybės vadovė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Viktorija Čmilytė-Nielsen (nuotr. Elta)
Čmilytė-Nielsen: nuvylė Ruginienės sprendimas pakeisti finansų ministrą (7)
Seime prisiekė naujasis ministrų kabinetas Juliaus Kalinsko/Fotobankas
Inga Ruginienė išvardijo 5 ministrus, kurie lieka tęsti darbų: nepaminėjo ne tik finansų ministro (28)
Remigijus Žemaitaitis (nuotr. Elta)
„Nemuno aušra“ į pirmuosius Seimo vicepirmininkus siūlys Raimondą Šukį arba Daivą Žebelienę (4)
Agnė Širinskienė (nuotr. Elta)
Širinskienės atsakas Žemaitaičiui: reikėtų labai gerai pagalvoti, ar jo vieta Seime (25)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų