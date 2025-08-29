Žemaitaitis dėl energetikos ministro kandidatūros žada apsispręsti kitą savaitę

„Kalbame su dviem potencialiais ministrais. Kviesimės kitą savaitę dabartinį ministrą, pažiūrėsime, ar jis nori kovoti su korumpuota grupuote, kuri veikia energetikos sektoriuje, ar jis nori daryti pertvarkas ministerijoje, ar jis sutinka išviešinti visus „Igničio“ akcininkus, ar jis yra pasiruošęs parengti „Igničio“ delistingavimą, ar jis yra pasiryžęs daryti auditus. Mes visus tuos dalykus jam keliame ir bus keliamas klausimas dėl jūrinių vėjo jėgainių parko“, – LRT radijo žinioms sakė R. Žemaitaitis.
„Pažiūrėsime, kaip ministras nusiteikęs dirbti. Gal jis visai nenusiteikęs“, – pridūrė jis.
„Aušriečių“ pirmininkas LRT radijui taip pat nurodė jau apsisprendęs dėl kandidatūros į Aplinkos ministerijos vadovus, tačiau konkrečios pavardės neatskleidžia. Pasak R. Žemaitaičio, kitą savaitę „Nemuno aušros“ deleguotas kandidatas į ministrus turėtų susitikti su prezidentu Gitanu Nausėda.
Kaip skelbta anksčiau, savaitės pradžioje pasirašytoje koalicinėje sutartyje numatyta, jog Energetikos ministerija atitenka R. Žemaitaičio vedamai „Nemuno aušrai“. Tiesa, ši politinė jėga vis dar nėra apsisprendusi, ar į šios ministerijos vadovo postą teikti naują kandidatą, ar ministro pareigose palikti demokratų į praėjusią Vyriausybę deleguotą Ž. Vaičiūną.
Kiek anksčiau prezidentas yra užsiminęs, jog Ž. Vaičiūnas galėtų likti ministro poste net ir tuo atveju, jei jį į praėjusią Vyriausybę delegavusių demokratų neliktų tarp valdančiųjų.
ELTA primena, kad antradienį Seimas pritarė I. Ruginienės kandidatūrai į premjeres. Paskirtoji Vyriausybės vadovė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
