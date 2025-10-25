NKVC: uždaromi abu pasienio kontrolės punktai su Baltarusija

Apie tai pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC).
Kaip skelbta, dėl pastebėtų objektų iki 2 val. nakties taip pat Vilniaus oro uoste sustabdytas orlaivių eismas.
ELTA primena, kad penktadienio vakarą Vilniaus ir Kauno oro uostuose taip pat buvo sustabdytas orlaivių eismas. Toks sprendimas priimtas dėl Druskininkų–Šalčininkų kryptimi skrendančių meteorologinių oro balionų.
Netrukus po žinios apie stabdomą oro uostų veiklą, premjerė Inga Ruginienė pranešė, jog buvo uždaryti Šalčininkų ir Medininkų pasienio kontrolės punktai su Baltarusija.
Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) duomenimis, buvo perimti 4 meteorologiniai balionai su cigaretėmis. Jie fiksuoti Lazdijų, Druskininkų, Šalčininkų rajonuose ir dalyje Alytaus rajono.
NKVC duomenimis, penktadienį iš viso fiksuota apie keliasdešimt galimą kiekį rodančių navigacinių žymų.
Vėl sutrikdyta oro uosto veikla
Šeštadienio vakarą laikinai sustabdyti skrydžiai į ir iš Vilniaus oro uosto, praneša Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC).
Skrydžiai sustabdyti nuo 21.32 val., planuojama, kad eismas bus atnaujintas 2 valandą.
Pirminiais duomenimis, radaruose stebimi objektai galimai yra meteorologiniai balionai.
Keleiviams rekomenduojama sekti oro uosto ir savo skrydžių kompanijų informaciją.
Eismas Vilniaus oro uoste sustabdytas antrą vakarą iš eilės ir trečią kartą šią savaitę.
Kaip rašė BNS, šią savaitę į Lietuvą du kartus buvo įskridęs didelis kiekis kontrabandinių balionų, tai įvyko naktį iš antradienio į trečiadienį bei naktį iš penktadienio į šeštadienį.
Dėl abiejų atvejų buvo laikinai uždaryti abu dar veikę pasienio kontrolės punktai Medininkuose ir Šalčininkuose, taip pat laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste. Penktadienį vėlai vakare skrydžiai apriboti ir Kauno oro uoste.
Iš viso šią savaitę buvo paveikta apie 70 skrydžių ir per 10 tūkst. keleivių.
