TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

VSAT pateikė sprendimą dėl Lietuvos ir Baltarusijos pasienio punktų eismo atnaujinimo

2025-10-25 12:08 / šaltinis: BNS
2025-10-25 12:08

Lietuva šeštadienį 12 val. atnaujino eismą per pasienio su Baltarusija kontrolės punktus, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Pasienis su Baltarusija Žygimanto Gedvilos/BNS nuotr.

7

Žmonių ir transporto priemonių tikrinimas bei praleidimas per Medininkų ir Šalčininkų kontrolės punktus atnaujintas VSAT vado Rustamo Liubajevo sprendimu.

Penktadienį eismas abiejuose punktuose buvo uždarytas nuo maždaug 21.30 valandos.

„Toks sprendimas priimtas saugumo aspektais įvertinus situaciją ir turimą informaciją dėl incidento, kai praėjusią naktį iš Baltarusijos į Lietuvą buvo paleisti oro balionai“, – rašoma pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

VSAT teigimu, per kiek daugiau kaip pusę paros, kol punktai buvo uždaryti, jų prieigose ypatingų įvykių ar konfliktų tarp ten laukusių vairuotojų, pirminiais duomenimis, nebuvo fiksuota.

BNS rašė, kad dėl cigarečių kontrabandai iš Baltarusijos naudojamų meteorologinių balionų penktadienį vėlai vakare buvo nutarta antrąkart šią savaitę laikinai uždaryti abu dar veikusius pasienio kontrolės punktus.

Šiuo metu veikia du valstybes sienos perėjimo punktai Medininkuose ir Šalčininkuose. Jie dėl meteorologinių balionų pasieniečių vado Rustamo Liubajevo įsakymu analogiškai buvo uždaryti ir trečiadienį nuo 2.30 iki 9 valandos.

Taip pat penktadienį vakare buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus ir Kauno oro uostuose, jų veikla atnaujinta 2.35 valandą.

Dėl apribojimų buvo paveikta 40 skrydžių ir daugiau nei 6 tūkst. keleivių: bendrai atšaukta dešimt skrydžių, 14 nukreiptų, 16 – pavėlintų.

Pirmasis toks incidentas šią savaitę įvyko naktį iš antradienio į trečiadienį. Tuomet dėl sutrikdyto Vilniaus oro uosto darbo buvo paveikta apie 30 skrydžių ir per 4 tūkst. keleivių.

Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu, penktadienį vakare radaruose užfiksuota apie 80–90 objektų atvaizdų, tai yra du, tris kartus mažesnis skaičius nei anksčiau šią savaitę vykusio antskrydžio metu.

Anot jo, kol kas aptikti trys balionai, pastebėti – keturi. Tęsiamos jų paieškos.

