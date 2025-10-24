Lenkija perdavė Lietuvai buvusią baltarusių politinę kalinę

Nepriklausoma Baltarusijos televizija „Belsat“ pranešė, jog N. Padleuska Lietuvai perduota ketvirtadienį.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis BNS nurodė, jog ketvirtadienį iš Lenkijos buvo grąžinta Baltarusijos pilietė, kuri turėjo baigusią galioti Lietuvos 2024-aisiais išduotą Šengeno vizą.
Šiam dokumentui nustojus galioti, Lenkijoje apsigyvenusi N. Padleuska buvo grąžinta į Lietuvą.
„Paprastai tokie asmenys, jeigu neatsiranda kitų aplinkybių, jie yra išsiunčiami iš šalies“, – tikino G. Mišutis.
Pasak „Belsat“, vos atvykusi į Lenkiją N. Padleuska pateikė prašymą dėl prieglobsčio, tačiau jo negavo.
Anot nepriklausomos Baltarusijos televizijos, 60-metė N. Padleuska Lenkijoje gyveno netoli Vroclavo. Trečiadienį vakare pas ją atėję sienos apsaugos tarnybos atstovai informavo, kad turi įvykdyti sprendimą pagal Dublino procedūrą ir sugrąžinti ją į Lietuvą.
ES šalys, remdamosis Dublino procedūra, gali grąžinti užsieniečius į tas Bendrijos valstybes, kur jie kirto išorės sieną.
Varšuvos teismas penktadienį rengia posėdį dėl N. Padleuskos prašymo sustabdyti sprendimo perduoti ją Lietuvai vykdymą.
Pirmą jos skundą dėl Dublino procedūros teismas atmetė dėl netinkamos formuluotės. Jau kitą dieną N. Padleuska nusiuntė teismui kitą laišką su pataisyta formuluote ir prašė jos pareiškimą išnagrinėti iki spalio 17 dienos. Tačiau nagrinėjimas užtruko ir posėdis buvo paskirtas tik spalio 24-ąją.
Pasak teisininkės Hanos Macijeuskajos, N. Padleuskai nebuvo duota pakankamai laiko susiruošti, ji buvo nuvežta į Poznanės oro uostą.
Baltarusijos opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos patarėjo teisiniais klausimais Liavono Marozavo teigimu, ketvirtadienį lenkų pasieniečiai perdavė N. Padleuską lietuvių pareigūnams. Su ja ryšį palaiko Jungtinio pereinamojo kabineto atstovė socialinei politikai Volha Zazulinskaja ir fondas „Kraina dlia žyccia“.
Nurodoma, kad dabar N. Padleuska yra Pabradės užsieniečių registracijos centre. Tai BNS patvirtino ir G. Mišutis.
„Natalios Padleuskos atveju kalbame apie žmogų, patyrusį politinį persekiojimą ir kalinimą Baltarusijoje. Kiek žinau, ji turi sveikatos problemų. Be to, jos šeima gyvena Lenkijoje, o teismas dar nepriėmė sprendimo jos byloje. Raginame Lenkijos valdžią atsižvelgti į humanitarines aplinkybes ir užtikrinti, kad sprendimai būtų priimami gerbiant žmogaus teisių, humanizmo ir teisės į šeimos gyvenimą principus“, – sakė L. Marozavas.
Kaip nurodo žmogaus teisių gynimo grupė „Viasna“, N. Padleuska už valdžios pareigūno ir Baltarusijos prezidento įžeidimus buvo suimta 2021-aisiais, o atlikusi bausmę iš kalėjimo buvo paleista 2022 metų vasarą.
