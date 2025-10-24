Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Konferencijų lyga

Konferencijų lygos mače – „Legia“ ultrų plakatas su pretenzijomis į Vilnių ir Lvivą

2025-10-24 15:24 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-24 15:24

UEFA Konfererencijų lygos rungtynėse Varšuvos „Legia“ ekipos gerbėjai savo plakatais ir skanduotėmis sukėlė skandalą, kurį pasmerkė net ir Lenkijos žiniasklaida.

Varšuvos „Legia“ ultros | Instagram.com nuotr

UEFA Konfererencijų lygos rungtynėse Varšuvos „Legia“ ekipos gerbėjai savo plakatais ir skanduotėmis sukėlė skandalą, kurį pasmerkė net ir Lenkijos žiniasklaida.

1

Krokuvoje vykusiame „Legia“ mače su Donecko „Šachtar“, Lenkijos klubo ultros pakabino plakatą, kuriame Lenkijos vėliavos spalvose nurodoma, jog Vilnius bei Ukrainos miestas Lvivas priklauso Lenkijai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tokia vėliava „Legia“ sirgalių savajame sektoriuje buvo kabinama ir anksčiau.

Kaip rašo Lenkijos spauda, negana to, prieš rungtynes „Legia“ sirgaliai į stadioną norėjo įsinešti transparantą su užrašu „Voluinė – atsimename“, tačiau Ukrainos klubas nusprendė, kad ji negalės būti iškelta svečių sirgalių sektoriuje. Lenkų sirgaliai, protestuodami prieš šį sprendimą, pareiškė, kad apskritai neateis į stadioną. Galiausiai situacija pasikeitė ir „Legia“ sirgaliai pateko į rungtynes bei įsinešė minėtą transparantą. Paaiškėjo, kad prie to prisidėjo Krokuvos „Wisla“.

„Wisla Krakow“ yra stadiono, kuriame „Šachtar“ žaidžia UEFA Konferencijų lygos rungtynes, šeimininkė. Klubas palaiko gerus santykius su svečiais iš Ukrainos ir tai buvo panaudota siekiant išspręsti minėto transparanto klausimą. Kai kilo pasipiktinimas dėl to, kad „Šachtar“ vadovams ši vėliava nepatiko, „Wisla“ atstovai aktyviai įsitraukė į situaciją.

Kaip pranešė portalas „Weszlo“, „Wisla“ atstovai susisiekė su „Šachtar“ atstovais ir įtikino juos, kad transparantas su užrašu „Voluinė – atsimename“ turi būti leidžiamas, kadangi tai yra istorinė tiesa, kurios negalima slėpti ir kuri niekam nekenkia, o tik konstatuoja faktą.

„wyborcza.pl“ žurnalistas Dariuszas Wolowski rašo, jog tikėjosi, kad šios rungtynės su Ukrainos ekipa bus puiki proga Lenkijos sirgaliams parodyti paramą Ukrainai.

„Buvau labai neteisus, – rašė D. Wolowski. – „Jie nusprendė, kad kai Rusijos bombos krenta ant Lvivo, tai puikus momentas priminti ukrainiečiams, kad tai yra Lenkijos miestas.“

Šiame mače „Legia“ šventė pergalę rezultatu 2:1.

