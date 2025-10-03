Konferencijų lygoje pergale džiaugėsi tik vienas lietuvis

Vienintelis iš lietuvių pergalę šventė Artemijus Tutyškinas, kadangi jo ginama „Celje“ ekipa namuose 3:1 nugalėjo Atėnų AEK klubą. Pats gynėjas žaidė visas rungtynes, o kitas lietuvis Armandas Kučys dėl kelio traumos padėti klubui dar negali.
Tuo metu Florencijoje 63 minutes žaidė Artūras Dolžnikovas, bet jo ginamas Olomouco „Sigma“ klubas 0:2 pralaimėjo vietos „Fiorentina“ ekipai.
Balstogėje lankėsi Domantas Šimkus ir Hamrūno „Spartans“ klubas, bet Maltos čempionai 0:1 pralaimėjo „Jagiellonia“ klubui. Lietuvis šiame mače žaidė 66 minutes, o jo ekipa nuo 62 minutės liko žaisti mažumoje.
Paulius Golubickas žaidė nuo 58 minutės bei padėjo Kuopio KuPS ekipai namuose sužaisti lygiosiomis 1:1 su Kosovo „Drita“ klubu.
Tuo metu Justas Lasickas žaidė 85 minutes, bet lietuvio ginamas „Rijeka“ klubas išvykoje 0:1 pralaimėjo Armėnijos „Noah“ klubui. Tiesa, J. Lasicko ekipa jau nuo 29 minutės žaidė mažumoje, o įvartį praleido dar 6 minutę.
