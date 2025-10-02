Kalendorius
Spalio 3 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Lemiamu metu dominavęs „Real“ atsirevanšavo „Olympiacos“

2025-10-02 23:53 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-02 23:53

Eurolygoje įvyko praėjusių metų ketvirtfinalio serijos pakartojimas ir naujame sezone Madrido „Real“ (1/1) namuose pasiekė revanšą prieš Pirėjo „Olympiacos“ (1/1) – 89:77 (19:29, 28:24, 17:16, 25:8).

Madrido klubas švenčia pirmą pergalę

Eurolygoje įvyko praėjusių metų ketvirtfinalio serijos pakartojimas ir naujame sezone Madrido „Real“ (1/1) namuose pasiekė revanšą prieš Pirėjo „Olympiacos“ (1/1) – 89:77 (19:29, 28:24, 17:16, 25:8).

REKLAMA
0

Pernai ketvirtfinalio serijoje „Karališkasis“ klubas 1:3 pripažino Graikijos komandos pranašumą.

Dvikovą šeimininkai pradėjo vangiai ir greitai turėjo dviženklį deficitą (11:23), o Tyleris Dorsey per pirmą kėlinį sumetė 16 taškų, bet dar iki pertraukos šeimininkai gerokai aptirpdė skirtumą – 47:53.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po pertraukos Pirėjo ekipa toliau ilgą laiką kontroliavo įvykius aikštėje ir prieš lemiamą ketvirtį dar pirmavo (69:64), bet per jį viskas apsivertė iš esmės. „Real“ jį pradėjo 10:0 ir perėmė iniciatyvą – 74:69.

REKLAMA
REKLAMA

„Olympiacos“ lemiamu metu buvo visiškai surakinti Sergio Scariolo auklėtinių gynybos, o paskutinėmis sekundėmis Gabrielio Decko tritaškis dar ir sukrovė „Real“ dviženklį pranašumą – 89:77. Paskutinį ketvirtį šeimininkai laimėjo 25:8.

REKLAMA

Visus 12 žaidėjų rotavęs S.Scariolo galėjo džiaugtis Mario Hezonjos spindesiu. Kroatas per 23 minutes pasižymėjo 18 taškų (7/10 met.), 3 atkovotais kamuoliais ir 18 naudingumo balų.

„Real“ pristabdė OLY lyderį Aleksandrą Vezenkovą – 13 taškų (3/13 met.), 9 atkovoti kamuoliai ir 16 naudingumo balų.

„Real“: Mario Hezonja 18, Gabrielis Deckas 13, Facundo Campazzo 9 (8 rez. perd.) ir Andresas Felizas po 9.

„Olympiacos“: Tyleris Dorsey 20, Evanas Fournier 14, Aleksandras Vezenkovas 13 (3/13 met., 9 atk. kam.), Nikola Milutinovas 10 (9 atk. kam.).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų