Lemiamu metu dominavęs „Real“ atsirevanšavo „Olympiacos“

Pernai ketvirtfinalio serijoje „Karališkasis“ klubas 1:3 pripažino Graikijos komandos pranašumą.
Dvikovą šeimininkai pradėjo vangiai ir greitai turėjo dviženklį deficitą (11:23), o Tyleris Dorsey per pirmą kėlinį sumetė 16 taškų, bet dar iki pertraukos šeimininkai gerokai aptirpdė skirtumą – 47:53.
Po pertraukos Pirėjo ekipa toliau ilgą laiką kontroliavo įvykius aikštėje ir prieš lemiamą ketvirtį dar pirmavo (69:64), bet per jį viskas apsivertė iš esmės. „Real“ jį pradėjo 10:0 ir perėmė iniciatyvą – 74:69.
„Olympiacos“ lemiamu metu buvo visiškai surakinti Sergio Scariolo auklėtinių gynybos, o paskutinėmis sekundėmis Gabrielio Decko tritaškis dar ir sukrovė „Real“ dviženklį pranašumą – 89:77. Paskutinį ketvirtį šeimininkai laimėjo 25:8.
Visus 12 žaidėjų rotavęs S.Scariolo galėjo džiaugtis Mario Hezonjos spindesiu. Kroatas per 23 minutes pasižymėjo 18 taškų (7/10 met.), 3 atkovotais kamuoliais ir 18 naudingumo balų.
„Real“ pristabdė OLY lyderį Aleksandrą Vezenkovą – 13 taškų (3/13 met.), 9 atkovoti kamuoliai ir 16 naudingumo balų.
„Real“: Mario Hezonja 18, Gabrielis Deckas 13, Facundo Campazzo 9 (8 rez. perd.) ir Andresas Felizas po 9.
„Olympiacos“: Tyleris Dorsey 20, Evanas Fournier 14, Aleksandras Vezenkovas 13 (3/13 met., 9 atk. kam.), Nikola Milutinovas 10 (9 atk. kam.).
