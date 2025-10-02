Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Triuškinamą persvarą iššvaistęs „Partizan“ įrašė pirmą pralaimėjimą Milano klubui

2025-10-02 23:37 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-02 23:37

Milano „EA7 Emporio Armani“ (1/1) nepavyko tobulai užbaigti Eurolygos dvigubos savaitės Belgrade. Ettore Messinos auklėtiniai 78:80 (21:19, 24:14, 24:29, 11:16) nusileido vietos „Partizan“ (1/1).

C.Jonesas buvo tarp lyderių

0

Milano ekipa savaite pradėjo pergale išvykoje prieš Belgrado „Crvena Zvezda“, o „Partizan“ reabilitavosi po nesėkmės Dubajuje.

Šeimininkai kertinę atkarpą surengė antrojo kėlinio pabaigoje, kai per 3 minutes spurtavo (12:0) – 45:31.

Trečiajame kėlinyje „Partizan“ persvara buvo išaugusi ir iki 20 taškų (55:35), bet skirtumą dar iki ketvirtojo kėlinio starto svečiai gerokai aptirpdė – 62:69.

Intriga artėjant mačo kulminacijai tik augo, o likus 2 minutėms Zachas LeDay'us tritaškiu galėjo priartinti savo komandą iki 2 taškų, bet nepataikė, o kitoje aikštės pusėje Jabari Parkeris sumetė baudas – 80:73. Visgi prasidėjus paskutinis minutei Marko Guduričius sumažino atsilikimą iki tų pačių 2 taškų – 78:80.

Galiausiai, Carliko Joneso reidas buvo nesėkmingas ir svečiai turėjo 10 sekundžių atsakymui, bet M.Guduričius su sirena iš toli metė labai netaikliai.

Nugalėtojams Sterlingas Brownas per 26 minutes surinko 20 taškų (4/5 dvit., 3/5 trit., 3/4 baud.), 4 atkovotus kamuolius ir 25 naudingumo balus.

„Partizan“: Sterlingas Brownas 20 (25 naud.), Carlikas Jonesas 15, Isaacas Bonga ir Jabari Parkeris po 10.

„EA7 Emporio Armani“: Shavonas Shieldsas 21 (5/9 trit., 26 naud.), Armoni Brooksas ir Marko Guduričius (8 rez. perd.) po 12, Joshas Nebo 10.

