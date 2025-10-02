Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Oficialu: D.Motiejūnas keliasi į Belgradą

2025-10-02 20:42 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-02 20:42

Monako „AS Monaco“ ekipai nereikalingas Donatas Motiejūnas keliasi į kitą Eurolygos klubą.

D.Motiejūnas keliasi į Belgradą

Belgrado „Crvena Zvezda" oficialiai pranešė, kad skolinasi lietuvį 3 mėnesių laikotarpiui su galimybe jį pratęsti iki sezono pabaigos.

5

Belgrado „Crvena Zvezda“ oficialiai pranešė, kad skolinasi lietuvį 3 mėnesių laikotarpiui su galimybe jį pratęsti iki sezono pabaigos.

„Crvena Zvezda“ papildymo reikia, kadangi Jasielis Rivero patyrė traumą pirmajame mače – lūžo pėdos kaulas ir jis nežais 2–3 mėnesius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Serbijos sostinės klubas liko su vienu centru – Ebuka Izundu, kadangi Joelis Bolomboy‘us negalės žaisti iki sausio mėnesio.

35 metų 213 cm ūgio D.Motiejūnas praėjusiame sezone Eurolygoje per 15 minučių įmesdavo 6,4 taško, atkovodavo 3,1 kamuolio ir rinkdavo 7,5 naudingumo balo.

„AS Monaco“ garbę mūsiškis gynė nuo 2021 metų, o praėjusiame sezone jo alga siekė 1 mln. eurų.

