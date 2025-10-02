Š.Jasikevičius pasveikino T.Masiulį: labai džiaugiuosi dėl savo vyruko

Po rungtynių „Fenerbahče“ treniruojantis Šarūnas Jasikevičius suskubo pasveikinti ir buvusį savo asistentą Tomą Masiulį, kuriam taip pat pavyko pergalingai startuoti prie Kauno „Žalgirio“ šturvalo.
„Noriu pasveikinti Tomą Masiulį su puikia pergale prieš Monako klubą. Pirmoji jo pergalė Eurolygoje, labai džiaugiuosi dėl savo vyruko. Nekantrauju rytoj grįžti namo“, – buvusį bendražygį sveikino strategas.
Abu nepralaimėję jie išbus labai trumpai – „Fenerbahče“ Kauną lankys jau antrajame ture.
Po nesėkme prasidėjusio Turkijos pirmenybių sezono Š.Jasikevičius turėjo klausimų dėl savo auklėtinių motyvacijos, o šįkart buvo pozityvesnis, bet neskubėjo atsipalaiduoti.
„Žaisti prieš Paryžiaus klubą yra labai sunku. Dabar nė viena komanda nėra pilnai pasiruošusi, tad šiuo metu svarbiausia yra judėti pirmyn laimint. Džiaugiamės laimėję ir, tikiuosi, pasimokysime iš šių rungtynių“, – tikino lietuvis.
Strategas įvertino ir patirties Europoje neturinčių savo auklėtinių adaptaciją – „Fenerbahče“ atstovauja net trys amerikiečiai, pirmą kartą žaidžiantys šiapus Atlanto (Talenas Hortonas-Tuckeris, Armando Bacotas ir Brandonas Bostonas).
„Žinome, kad jiems nėra lengva. Su tokia gynyba jie turbūt susiduria pirmą kartą gyvenime. Nė viena NBA komanda prieš juos nesidarbavo taip agresyviai. Šiandien visi naujokai gerai padirbėjo, bet turime išlikti kantrūs. Turime tris vyrukus, kurie nė nenutuokia apie Eurolygos intensyvumą“, – teigė Š.Jasikevičius.
„Fenerbahče“ prieš „Žalgirį“ žais penktadienį, 20.00 val.
