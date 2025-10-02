Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Žalgirio“ naujokas liko per naudingumo balą nuo tapimo turo MVP

2025-10-02 10:10 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-02 10:10

Eurolygoje prabėgo pirmasis naujojo sezono turas, o MVP tapo puikiai pažįstamas veidas.

M.Wrightas buvo vienas ryškiausių turo žaidėjų (Žalgirio nuotr.)

Eurolygoje prabėgo pirmasis naujojo sezono turas, o MVP tapo puikiai pažįstamas veidas.

0

Geriausiu pripažintas Atėnų „Panathinaikos“ vedlys Kendrickas Nunnas, per 34 minutes surinkęs 21 tašką (9/11 dvitaškių, 0/3 tritaškių, 3/3 baudų metimų), 3 atkovotus ir 2 prarastus kamuolius, 10 rezultatyvių perdavimų, pražangą bei 29 naudingumo balus.

Amerikiečio vedamas „Panathinaikos“ namie 87:79 pranoko Miuncheno „Bayern“.

Arti titulo pasidalinimo buvo Kauno „Žalgirio“ naujokas Mosesas Wrightas, nugalint Monako „AS Monaco“ surinkęs 21 tašką, 6 atkovotus kamuolius ir 28 naudingumo balus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Juos abu pranoko 30 naudingumo balų surinkęs Willas Clyburnas, bet veterano atstovaujama Barselonos „Barcelona“ 87:103 krito prieš Tel Avivo „Hapoel“.

Į naudingiausiųjų penketuką ir Pirėjo „Olympiacos“ aukštaūgių tandemas – po 27 naudingumo balus surinkę Nikola Milutinovas bei Aleksandras Vezenkovas.

K.Nunnas turo MVP tapo šeštą kartą karjeroje. Septintuoju driokstelėjimu jis pavytų Wade’ą Baldwiną ir Walterį Tavaresą, o rekordas priklauso Shane’ui Larkinui (19).

 

 

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
M.Wrightas laukia Eurolygos starto (BNS nuotr.)
M.Wrightas: tai yra vieta, kur jaučiu, kad parodysiu, kas toks yra Mosesas Wrightas

