„Žalgirio“ naujokas liko per naudingumo balą nuo tapimo turo MVP

Geriausiu pripažintas Atėnų „Panathinaikos“ vedlys Kendrickas Nunnas, per 34 minutes surinkęs 21 tašką (9/11 dvitaškių, 0/3 tritaškių, 3/3 baudų metimų), 3 atkovotus ir 2 prarastus kamuolius, 10 rezultatyvių perdavimų, pražangą bei 29 naudingumo balus.
Amerikiečio vedamas „Panathinaikos“ namie 87:79 pranoko Miuncheno „Bayern“.
Arti titulo pasidalinimo buvo Kauno „Žalgirio“ naujokas Mosesas Wrightas, nugalint Monako „AS Monaco“ surinkęs 21 tašką, 6 atkovotus kamuolius ir 28 naudingumo balus.
Juos abu pranoko 30 naudingumo balų surinkęs Willas Clyburnas, bet veterano atstovaujama Barselonos „Barcelona“ 87:103 krito prieš Tel Avivo „Hapoel“.
Į naudingiausiųjų penketuką ir Pirėjo „Olympiacos“ aukštaūgių tandemas – po 27 naudingumo balus surinkę Nikola Milutinovas bei Aleksandras Vezenkovas.
K.Nunnas turo MVP tapo šeštą kartą karjeroje. Septintuoju driokstelėjimu jis pavytų Wade’ą Baldwiną ir Walterį Tavaresą, o rekordas priklauso Shane’ui Larkinui (19).
