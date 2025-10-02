A.Drungilas tarptautiniame fronte buvo arti dvigubu dublio

Soidaurkroukuro „Tindastoll“ (1/0) ekipa su Adomu Drungilu išvykoje 80:56 (20:12, 22:19, 21:12, 17:13) sutriuškino Bratislavos „Slovan“ (0/1).
A.Drungilas pasirodė starto penkete ir per 25 minutes surinko 9 taškus (3/7 dvitaškių, 1/4 tritaškių), 9 atkovotus kamuolius, rezultatyvų perdavimą ir 4 pražangas.
34-erių aukštaūgis Islandijos klube pradėjo jau ketvirtąjį sezoną.
„Tindastoll“ gretose 20 taškų pelnė Ivanas Gavrilovičius (10/13 dvitaškių), 14 – Davis Gekas (4/6 tritaškių), 12 – Sigtrygguras Bjornssonas (6 atk. kam.), 10 – Dedrickas Basile (5 atk. kam.). Šeimininkų gretose išsiskyrė tik dvigubą dublį surinkęs Milanas Szabo (10 taškų ir 10 atkovotų kamuolių), 8 taškus pelnė į gimtinę grįžęs Tomašas Pavelka.
Šiaurės Europos lyga išsiplėtė iki 26 klubų ir vargiai pateisina savo vardą, sulaukusi naujokų iš Rumunijos, Bulgarijos, Kosovo, Kroatijos ir net Graikijos.
