Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

A.Drungilas tarptautiniame fronte buvo arti dvigubu dublio

2025-10-02 09:39 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-02 09:39

Persitvarkiusioje Šiaurės Europos lygoje pergalingai prisistatė debiutantai iš Islandijos.

A.Drungilas svariai prisidėjo prie pergalės

Persitvarkiusioje Šiaurės Europos lygoje pergalingai prisistatė debiutantai iš Islandijos.

REKLAMA
0

Soidaurkroukuro „Tindastoll“ (1/0) ekipa su Adomu Drungilu išvykoje 80:56 (20:12, 22:19, 21:12, 17:13) sutriuškino Bratislavos „Slovan“ (0/1).

A.Drungilas pasirodė starto penkete ir per 25 minutes surinko 9 taškus (3/7 dvitaškių, 1/4 tritaškių), 9 atkovotus kamuolius, rezultatyvų perdavimą ir 4 pražangas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

34-erių aukštaūgis Islandijos klube pradėjo jau ketvirtąjį sezoną.

„Tindastoll“ gretose 20 taškų pelnė Ivanas Gavrilovičius (10/13 dvitaškių), 14 – Davis Gekas (4/6 tritaškių), 12 – Sigtrygguras Bjornssonas (6 atk. kam.), 10 – Dedrickas Basile (5 atk. kam.). Šeimininkų gretose išsiskyrė tik dvigubą dublį surinkęs Milanas Szabo (10 taškų ir 10 atkovotų kamuolių), 8 taškus pelnė į gimtinę grįžęs Tomašas Pavelka.

Šiaurės Europos lyga išsiplėtė iki 26 klubų ir vargiai pateisina savo vardą, sulaukusi naujokų iš Rumunijos, Bulgarijos, Kosovo, Kroatijos ir net Graikijos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų