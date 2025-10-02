Kalendorius
A.Pečiukevičiaus ekipa atrankoje stebuklo nesukūrė

2025-10-02 09:22 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-02 09:22

FIBA Europos taurės atrankos neįveikė Augusto Pečiukevičiaus atstovaujamas klubas.

A.Pečiukevičiaus klubas krito atrankoje

0

Mecheleno „Kangoeroes“ namie sužaidė lygiosiomis su Sarajevo „Bosna“82:82 (25:17, 17:21, 17:27, 23:17).

Lietuvio klubas pirmąjį mačą buvo pralaimėjęs net 57:82, tad lygiosios Belgijoje atvėrė kelią į turnyrą bosniams.

33-ejų A.Pečiukevičius per 22 minutes surinko 3 taškus (1/4 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 1/2 baudų metimų), 2 rezultatyvius perdavimus, 2 perimtus kamuolius, 4 pražangas ir 2 naudingumo balus.

„Kengūrų“ neištempė 34 taškus suvertęs Nickas Stampley (6/8 tritaškių, 9 atk. kam.), 17 pridėjo Mojeedas Ewuosho (6/17 metimų), 15 – Zaba Bangala.

Nugalėtojams po 15 taškų sumetė Chase’as Audige’as (3 per. kam.) ir Haris Delaličius, 13 – Edinas Atičius.

Tai buvo pirmasis 2009-aisiais įkurto ir 2018-aisiais į Mecheleną persikėlusio klubo bandymas išplaukti į platesnius vandenis. Sezoną „Kangoeroes“ tęs bendroje Belgijos ir Nyderlandų lygoje.

