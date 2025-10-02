A.Pečiukevičiaus ekipa atrankoje stebuklo nesukūrė

Mecheleno „Kangoeroes“ namie sužaidė lygiosiomis su Sarajevo „Bosna“ – 82:82 (25:17, 17:21, 17:27, 23:17).
Lietuvio klubas pirmąjį mačą buvo pralaimėjęs net 57:82, tad lygiosios Belgijoje atvėrė kelią į turnyrą bosniams.
33-ejų A.Pečiukevičius per 22 minutes surinko 3 taškus (1/4 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 1/2 baudų metimų), 2 rezultatyvius perdavimus, 2 perimtus kamuolius, 4 pražangas ir 2 naudingumo balus.
„Kengūrų“ neištempė 34 taškus suvertęs Nickas Stampley (6/8 tritaškių, 9 atk. kam.), 17 pridėjo Mojeedas Ewuosho (6/17 metimų), 15 – Zaba Bangala.
Nugalėtojams po 15 taškų sumetė Chase’as Audige’as (3 per. kam.) ir Haris Delaličius, 13 – Edinas Atičius.
Tai buvo pirmasis 2009-aisiais įkurto ir 2018-aisiais į Mecheleną persikėlusio klubo bandymas išplaukti į platesnius vandenis. Sezoną „Kangoeroes“ tęs bendroje Belgijos ir Nyderlandų lygoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!