Įsiutęs Andrius Skerla smarkiai kirto A lygai: „Tragedija visiška“

„Tai, ką „A lyga“ padarė, aš neturiu žodžių. Aš penktus metus vadovauju šiai komandai, nei karto tvarkaraštis nebuvo normalus. Nei karto. Kodėl aš taip sakau?
Kokį turą mes šiandien žaidėme? Trisdešimt ketvirtą. Kodėl mes jį žaidėme? Aš neturiu atsakymo. Daug kur gyvenime žaidžiau, žaidžiau taurės finaluose, niekada turas nėra organizuojamas per taurės savaitgalį.
Kodėl jis buvo suorganizuotas? Aš neįsivaizduoju. Lygai nereikia intrigos. Jie („Kauno Žalgiris“) – gera komanda, bet jei jiems nereikia intrigos, tai atvežkite jiems tuos medalius, nereikės jiems kankintis.
Esu be galo piktas. Pažiūrėkite, kas darosi – ateina nauji žmonės, atrodo, kažkas tai sutvarkys.. Traukiame tuos kamuoliukus pagal Bergerį. Tragedija visiška. Du ratus padaro, trečio rato niekas nežino, kada kaip kas bus? Padaro trečią ratą. Ketvirtas ratas.. aš išvis nesuprantu. Pasižiūrime, visiems tinka.
Man reikia ruoštis finalui, aš turiu galvoti dar apie šias rungtynes. Kokia bus emocinė būsena? Aš nežinau. Vienu žodžiu, esu labai nusivylęs“, - monologu viską, kas ant širdies, išliejo A. Skerla.
