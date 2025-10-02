„Be1 NFA“ baigė pasirodymą UEFA Jaunimo lygoje

Pirmoji komandų akistata Dariaus ir Girėno stadione buvo pasibaigusi lygiosiomis 1:1. Po šio vakaro rungtynių Helsinkio „Bolt“ arenoje bendras serijos rezultatas tapo 5:1 HJK naudai.
Perparimo Hetemajaus auklėtiniai jau pirmajame kėlinyje įmušė tris įvarčius, pasižymėjus Jay‘ui De Nascimento, Toivo Mero ir Anttonui Nylundui. Antrajame kėlinyje Artas Berisha nerealizavo baudinio, tačiau neilgai trukus pasinaudojo proga įvarčiui pelnyti.
Edmundo Pukio treniruojama Kauno „Be1 NFA“ užbaigė savo debiutinį žygį UEFA Jaunimo lygos turnyre, o poros nugalėtoja tapusi HJK susitiks su „Trabzonspor“ komanda.
Rungtynių statistika
HJK – Be1 NFA 4:0 (3:0)
Helsinkio „Bolt“ arena, teisėjas – Roman Jitari (Moldova);
Įvarčiai: 8 min. Jay De Nascimento, 29 min. Toivo Mero, 43 min. Antton Nyland, 61 min. Art Berisha (HJK);
Įspėti: 75 min. Antton Nylund, 59 min. Jugas Turčinskas, 70 min. Jokūbas Žiedelis (Be1 NFA).
„Be1 NFA“ komandos startinė sudėtis: Kajus Būblys (46 min. Emilis Starkus), Ignas Virbalas, Majus Žižys (58 min. Markas Jasunskis), Jugas Turčinskas, Jokūbas Žiedelis, Tomas Gudaitis, Gerdas Barkauskas, Justas Rakauskas (74 min. Jonas Stapulionis), Elijus Trumpa (46 min. Arnas Jucius), Karolis Kuodis (46 min. Rnat Shvedchenko), Tomas Gutauskas. Atsargoje: Stanislav Brykov, Daniil Poberezhnyi, Justas Šluta, Arėjas Milkintis.
