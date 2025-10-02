Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Be1 NFA“ baigė pasirodymą UEFA Jaunimo lygoje

2025-10-02 09:04 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-02 09:04

Helsinkyje sužaistos atsakomosios rungtynės tarp Suomijos ir Lietuvos jaunimo futbolo čempionų – „HJK“ ir „Be1 NFA“ komandų. Jose savo pranašumą rezultatu 4:0 įrodė suomiai.

„Be1 NFA“ | Klubo nuotr.

Helsinkyje sužaistos atsakomosios rungtynės tarp Suomijos ir Lietuvos jaunimo futbolo čempionų – „HJK“ ir „Be1 NFA“ komandų. Jose savo pranašumą rezultatu 4:0 įrodė suomiai.

REKLAMA
0

Pirmoji komandų akistata Dariaus ir Girėno stadione buvo pasibaigusi lygiosiomis 1:1. Po šio vakaro rungtynių Helsinkio „Bolt“ arenoje bendras serijos rezultatas tapo 5:1 HJK naudai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Perparimo Hetemajaus auklėtiniai jau pirmajame kėlinyje įmušė tris įvarčius, pasižymėjus Jay‘ui De Nascimento, Toivo Mero ir Anttonui Nylundui. Antrajame kėlinyje Artas Berisha nerealizavo baudinio, tačiau neilgai trukus pasinaudojo proga įvarčiui pelnyti.

REKLAMA
REKLAMA

Edmundo Pukio treniruojama Kauno „Be1 NFA“ užbaigė savo debiutinį žygį UEFA Jaunimo lygos turnyre, o poros nugalėtoja tapusi HJK susitiks su „Trabzonspor“ komanda.

REKLAMA

Rungtynių statistika

HJK – Be1 NFA 4:0 (3:0)

Helsinkio „Bolt“ arena, teisėjas – Roman Jitari (Moldova);

Įvarčiai: 8 min. Jay De Nascimento, 29 min. Toivo Mero, 43 min. Antton Nyland, 61 min. Art Berisha (HJK);

Įspėti: 75 min. Antton Nylund, 59 min. Jugas Turčinskas, 70 min. Jokūbas Žiedelis (Be1 NFA).

„Be1 NFA“ komandos startinė sudėtis: Kajus Būblys (46 min. Emilis Starkus), Ignas Virbalas, Majus Žižys (58 min. Markas Jasunskis), Jugas Turčinskas, Jokūbas Žiedelis, Tomas Gudaitis, Gerdas Barkauskas, Justas Rakauskas (74 min. Jonas Stapulionis), Elijus Trumpa (46 min. Arnas Jucius), Karolis Kuodis (46 min. Rnat Shvedchenko), Tomas Gutauskas. Atsargoje: Stanislav Brykov, Daniil Poberezhnyi, Justas Šluta, Arėjas Milkintis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
„Be1 NFA“ | Klubo nuotr.
„Be1 NFA“ debiutas UEFA Jaunimo lygoje pažymėtas lygiosiomis

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų