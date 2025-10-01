Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Panevėžys“ susitvarkė su „Dainava“

2025-10-01 22:22 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-01 22:22

34-asis Lietuvos futbolo A lygos turas baigėsi Panevėžyje. Vietos ekipa nepaliko jokių šansų Alytaus DFK „Dainavai“ – susitikimas baigėsi rezultatu 3:1 (1:0).

Lucas de Vega | Klubo nuotr.

0

13-ąją minutę Fausto Steponavičiaus smūgis skriejo šalia vartų, kiek vėliau Luco Mouros bandymą atrėmė Vytautas Černiauskas. Kėlinio viduryje kairiajame krašte atsidūrusio Ernesto Veliulio spirtas kamuolys prašvilpė šalia tolimojo virpsto.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmasis įvartis krito 27-ąją minutę, kai po Ivano Koškošo žaidimo ranka savo baudos aikštelėje nuo 11 metrų atžymos taiklus buvo Lucas de Vega. Alytiškiai galėjo atsakyti rezultatyvia ataka, tačiau L. Mourai iki tikslaus smūgio šiek tiek pritrūko. 37-ąją minutę kamuolio iš Reginaldo Junioro sulaukęs L. Moura rezultatą ir vėl galėjo išlyginti, tačiau brazilas šovė šalia vartų.

Antrąją mačo pusę panevėžiečiai pradėjo agresyviai - L. De Vegos smūgis drebino vartų konstrukciją, Airidas Mickevičius atrėmė Salomono Kouadio šūvį ir Seydina Keita bandymą galva. Spaudimas davė vaisių – 55-ąją minutę be priežiūros likęs E. Veliulis kamuolė siuntė į tolimąjį vartų kampą.

Sužaidus valandą F. Steponavičius greitoje atakoje galėjo pasižymėti prieš dzūkus, tačiau tam sutrukdė vartų sargas. Dainaviečiai rezultatą sušvelino 80-ąją minutę, kai atšokusį kamuolį į vartus nuo skersinio siuntė Maksymas Maksymenko. Visgi, viltis nubraukė Ariagneris Smithas, kuris po Kwadwo Asamoah perdavimo atstatė dviejų įvarčių persvarą.

Po 34-ojo turo „Panevėžys“ su 41 tašku pavyjo Telšių „Džiugą“, savo ruožtu, „Dainava“ su 16 taškų išlieka paskutinėje turnyro lentelės pozicijoje.

