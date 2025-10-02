Edas Butvilas Ispanijoje po netikėto pralaimėjimo baigė pasirodymą „Ferrero Challenger“ turnyre

E. Butvilui pirmasis setas buvo labai prastas – L. Potenza per kiekvieną lietuvio padavimų seriją kūrėsi „break pointus“ ir realizavo 2 savo progas iš 7. Tuo tarpu E. Butvilas neturėjo galimybių tašku laimėti varžovo padavimų seriją.
Antrojo seto pradžioje E. Butvilas toliau strigo savo padavimų metu. L. Potenza per 3 lietuvio padavimų serijas susikūrė net 9 „break pointus“. Italas realizavo tik vieną iš minėtų progų, bet ir to užteko atitrūkti nuo lietuvio.
E. Butvilas antrajame sete prašė medicininės pertraukėlės dėl šlaunies skausmų.
Lietuvis mačą baigė taip ir nesusikūręs nė vieno „break pointo“, o L. Potenza turėjo net 16 tokių progų, iš kurių realizavo 3. E. Butvilo neišgelbėjo 11 atliktų neatremiamų padavimų (L. Potenza atliko 1), lietuvis po antrųjų savo padavimų pelnė vos 40 proc. galimų taškų (L. Potenza – 70 proc.).
Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.
L. Potenza šiuo metu užima aukščiausią vietą ATP reitinge per karjerą. Italas yra laimėjęs 3 ITF turo vienetų turnyrus: visus Tunise ant kietos dangos. Ši danga naudojama ir turnyre Ispanijoje.
L. Potenza vieną iš savo titulų iškovojo pačioje šio sezono pradžioje – sausio mėnesį. Vėliau L. Potenza ITF turo turnyruose dar 2 kartus nukeliavo iki finalo, o net 6 sykius iškrito pusfinalyje. Italas šiemet taip pat jau įrodė, kad gali būti konkurencingas ATP „Challenger“ ture – Stambule (Turkija) prieš mažiau nei mėnesį L. Potenza startavo nuo kvalifikacijos ir pasiekė net pusfinalį.
E. Butvilas gavo 7 ATP vienetų reitingo taškus bei 2450 eurų. Virtualiame reitinge lietuvis yra pakilęs į 288-ą poziciją.
Lietuviui artimiausiomis savaitėmis reikia kuo daugiau sėkmingų pasirodymų, jei jis nori patekti į „Australian Open“ kvalifikaciją.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Ispanijoje prizų fondą sudaro 145,25 tūkst. eurų.
