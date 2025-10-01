Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

J.Furmanavičius padėjo „Anwil“ pasiekti vietą FIBA Europos taurėje

2025-10-01 22:06 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-01 22:06

Justas Furmanavičius buvo rezultatyvus, o Vloclaveko „Anwil“ komanda pasiekė FIBA Europos taurę. Lietuvio klubas namie 93:71 (21:21, 25:21, 18:17, 29:12) įveikė Prizreno „Bashkimi“ ekipą iš Kosovo.

J.Furmanavičius pelnė 10 taškų

Justas Furmanavičius buvo rezultatyvus, o Vloclaveko „Anwil“ komanda pasiekė FIBA Europos taurę. Lietuvio klubas namie 93:71 (21:21, 25:21, 18:17, 29:12) įveikė Prizreno „Bashkimi“ ekipą iš Kosovo.

REKLAMA
0

Pirmą atrankos mačą Kosovo klubas laimėjo 80:75, bet šio pranašumo atsakomojoje akistatoje neužteko.

Lietuvis per 23 minutes įmetė 10 taškų (3/3 dvit., 1/2 trit., 1/3 baud.), atkovojo 3 kamuolius, 2 kartus prasižengė, perėmė kamuolį ir rinko 11 naudingumo balų.

„Anwil“ taip pat 18 taškų pelnė Michalas Michalakas, 11 – A.J.Slaughteris. Varžovams p15 taškų rinko De‘Quonas Lake‘as (8 atk. kam.), 14 – Isaiah Cousinsas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų