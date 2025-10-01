J.Furmanavičius padėjo „Anwil“ pasiekti vietą FIBA Europos taurėje

Pirmą atrankos mačą Kosovo klubas laimėjo 80:75, bet šio pranašumo atsakomojoje akistatoje neužteko.
Lietuvis per 23 minutes įmetė 10 taškų (3/3 dvit., 1/2 trit., 1/3 baud.), atkovojo 3 kamuolius, 2 kartus prasižengė, perėmė kamuolį ir rinko 11 naudingumo balų.
„Anwil“ taip pat 18 taškų pelnė Michalas Michalakas, 11 – A.J.Slaughteris. Varžovams p15 taškų rinko De‘Quonas Lake‘as (8 atk. kam.), 14 – Isaiah Cousinsas.
