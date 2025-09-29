Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Jaunimo linija

Sureikšminkim jausmus kartu: vakaras Kablyje su pokalbiais, komedija ir muzika

REKLAMA / 2025-09-29 13:51 / šaltinis: tv3.lt
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Spalio 10-ąją, minint Pasaulinę psichikos sveikatos dieną, Vilniaus kultūros bare „Kablys“ vyks ypatingas vakaras – renginys, skirtas emocinei sveikatai ir atviram pokalbiui apie jausmus.

Bus diskusijų, stand-up komedijos, gyvos muzikos ir daugiau – tam, kad galėtume kartu #SureikšmintiJausmus.

Ką patirsi Vilniuje

Renginys startuos 17 valandą su aktyvacijomis emocinei sveikatai. Netrukus, 18 valandą, laukia atvira diskusija apie nerimą, karo grėsmę, kūrybą ir humorą – temas, kurios šiandien itin aktualios kiekvienam jaunam žmogui.

19 valandą Vilnius kartu su visa Lietuva įžiebs žalią šviesą – pastatai nusidažys vilties ir solidarumo spalva, primindami, kad kalbėti apie jausmus yra drąsu ir reikalinga.

Iškart po to, 19.10 val., scenoje pasirodys trys stand-up komikai – Laura Dragūnaitė, Viktoras Balykov ir Evaldas Jasaitis. Humoras leis pažvelgti į kasdienybę kitu kampu ir bent valandai pamiršti rūpesčius.

Vakaro ritmą tęs muzika. Nuo 20.30 val. scenoje renginio atmosferą kurs puikiai pažįstamos grupės „Superkoloritas“, „Abii“ ir atlikėja Angelou. Galiausiai, 22 valandą, DJ Lukas Misiukevičius pakvies visus šokti. Vakaro pabaiga bus proga pasilinksminti ir tiesiog pabūti kartu.

Renginys – dalis nacionalinės akcijos 

Šis vakaras Vilniuje – vienas iš svarbiausių penktosios nacionalinės akcijos „Žalia šviesa gyvenimui“ renginių.

Tą pačią dieną žalia spalva nušvis įvairūs pastatai visos Lietuvos miestuose ir miesteliuose, rodydami vienybę ir palaikymą tiems, kuriems šiandien sunku. Tai simbolis, kad emocinė sveikata – bendras rūpestis.

Kaip patekti? 

„Kablyje“ vietų skaičius ribotas. Norinčius patekti kviečiame paremti „Jaunimo liniją“ įsigyjant bilietą. Tai – reali pagalba organizacijai, jau daugiau nei tris dešimtmečius teikiančiai emocinę paramą telefonu ir internetu.

Spalio 10-osios vakare Vilniuje kviesime jus sustoti, pasijuokti, paklausyti muzikos ir kartu su kitais #SureikšmintiJausmus.

Renginio bilietų ieškokite čia

Partneriai ir rėmėjai 

Renginį iš dalies remia Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija.

Bičiuliai –  kultūros vieta „Kablys“ ir bilietų platintojas kakava.lt.

Pagrindiniai akcijos rėmėjai – „Acme Grupė“ ir „Tele2“.

Straipsnį parengė: „Jaunimo Linija“.

