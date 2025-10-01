Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Dideliu pranašumu nepasinaudojusi G.Oreliko komanda nepateko į FIBA Europos taurę

2025-10-01 21:58 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-01 21:58

Gedimino Oreliko atstovaujama Abšerono „Lions“ komanda liko be vietos FIBA Europos taurėje, nes skaudžiai pralaimėjo antrąją tarpusavio atrankos kovą prieš Famagustos „Anorthosis“.

G.Orelikas skaudžiai pralaimėjo (FIBA Europe nuotr.)

Gedimino Oreliko atstovaujama Abšerono „Lions“ komanda liko be vietos FIBA Europos taurėje, nes skaudžiai pralaimėjo antrąją tarpusavio atrankos kovą prieš Famagustos „Anorthosis“.

REKLAMA
0

Po pirmojo mačo „Lions“ turėjo 16 taškų persvarą, bet antrąjį svečiuose pralaimėjo 17 taškų skirtumu – 60:77 (17:20, 13:19, 18:24, 12:14).

Lietuvis per 38 minutes pelnė 8 taškus (1/2 dvit., 2/11 trit.), atkovojo 6 kamuolius, 2 – perėmė, 1 – prarado, atliko 3 perdavimus, 4 kartus prasižengė bei rinko 9 naudingumo balus.

„Lions“ taip pat po 12 taškų pridėjo Arinze Chidomas ir Jamesas Frazieris, nugalėtojams 23 taškus rinko Nigelis Hawkinsas, 17 – Kuany Kuany (15 atk. kam.).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų