Dideliu pranašumu nepasinaudojusi G.Oreliko komanda nepateko į FIBA Europos taurę

Po pirmojo mačo „Lions“ turėjo 16 taškų persvarą, bet antrąjį svečiuose pralaimėjo 17 taškų skirtumu – 60:77 (17:20, 13:19, 18:24, 12:14).
Lietuvis per 38 minutes pelnė 8 taškus (1/2 dvit., 2/11 trit.), atkovojo 6 kamuolius, 2 – perėmė, 1 – prarado, atliko 3 perdavimus, 4 kartus prasižengė bei rinko 9 naudingumo balus.
„Lions“ taip pat po 12 taškų pridėjo Arinze Chidomas ir Jamesas Frazieris, nugalėtojams 23 taškus rinko Nigelis Hawkinsas, 17 – Kuany Kuany (15 atk. kam.).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!