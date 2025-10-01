Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„A lygos“ lyderių dvikovoje – lygiosios

2025-10-01 22:17 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-01 22:17

34-ajameLietuvos futbolo A lygos ture įvyko lyderių dvikova. Sirgalių palaikomi „Hegelmann“ futbolininkai Raudondvario stadione priėmė „Kauno Žalgirį“. Emocingose ir atkakliose rungtynėse komandos sužaidė lygiosiomis 1:1 (1:0).

„Hegelmann“ – „Kauno Žalgiris“ rungtynių akimirka | Evaldo Šemioto nuotr.

34-ajameLietuvos futbolo A lygos ture įvyko lyderių dvikova. Sirgalių palaikomi „Hegelmann“ futbolininkai Raudondvario stadione priėmė „Kauno Žalgirį“. Emocingose ir atkakliose rungtynėse komandos sužaidė lygiosiomis 1:1 (1:0).

REKLAMA
0

Ilgai laukti pirmojo įvarčio susirinkusiems žiūrovams nereikėjo – jau 8-ąją minutę po Viliaus Armalo perdavimo iš aikštės gilumos žalgiriečių vartininką Tomą Švedkauską nuginklavo Rasheedas Yousufas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Netrukus baudos smūgiu pusiausvyrą galėjo atstatyti Gratas Sirgėdas, tačiau kamuolį atrėmė Vincentas Šarkauskas, o Fabienas Ourega, pasinaudojęs aikštės šeimininkų klaida, į vartus nepataikė.

REKLAMA
REKLAMA

Mėlynai balti pirmame kėlinyje turėjo keletą progų persvarai padidinti, tačiau su Leo Ribeiro ir Abdoulo Harounos bandymais susitvarkė svečių vartų sargas T. Švedkauskas.

REKLAMA

Iškart po pertraukos Eivino Černiausko auklėtiniai buvo gerokai aktyvesni – po Nosa Edokpoloro ir Damjano Pavlovičiaus smūgių galva padirbėti teko V. Šarkauskui, o dar kelis bandymus sėkmingai blokavo gynėjai.

69-ąją minutę puikią galimybę turėjo Wesley Gabrielis – iš Donato Kazlausko perdavimo sulaukęs brazilas kamuolį pasiuntė virš vartų. Netrukus progos neišnaudojo kelis varžovus suklaidinęs L. Ribeiro.

Baigiantis rungtynėms, nuostabiu smūgiu iš toli pusiausvyrą atstatė ir tašką žalgiriečiams išplėšė Temuras Čogadzė.

Po šių lygiųjų „Hegelmann“ sąskaitoje 57 taškai ir antroji pozicija. „Kauno Žalgiris“ su 65 taškais – turnyro lentelės viršūnėje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų