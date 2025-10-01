Skerla po trečio pralaimėto finalo: „Varžovai buvo geresni, greitesni ir šviežesni“

FPRO LFF taurės finale Andriaus Skerlos treniruojama komanda 0:1 pralaimėjo FK „Panevėžio“ klubui ir pralaimėjo jau trečią savo žaistą taurės finalą per tiek pat bandymų.
Po susitikimo kalbėjęs klubo treneris Andrius Skerla neslėpė, jog jaučiasi itin nusivylęs.
„Jokių emocijų, tikrai emocijų jokių neturiu. Jaučiuosi blogai, komanda, manau, irgi jaučiasi blogai. Jeigu kalbėtume apie rungtynes, apmaudžiausia yra tai, kad mes nuėjome tokį kelią iki finalo, bet tada atvažiuoti čia ir sužaisti finalą taip…
Turbūt turiu prisiimti visą atsakomybę – matyt nenuteikiau komandos, nors net nežinau, ar žaidėjus reikia nuteikinėti žaisti finalą. Manau, kad pirmame kėlinyje jiems davėme per daug laisvės, per daug pasitikėjimo. Nors ir pavyko kažką pakeisti antrame kėlinyje, bet visiškai nesu patenkintas žaidimu. Manau, kad „Panevėžys“ šiandien nugalėjo pelnytai“, – varžovus sveikino specialistas.
Jo teigimu, komandai itin nesisekė žaisti su kamuoliu ir kurti atakas.
„Jeigu nori laimėti rungtynes, nori laimėti trofėjų, tikrai turi žaisti su kamuoliu. O žaidimas iš mūsų pusės šiandien buvo labai labai labai prastas ir, sakau, to pasitikėjimo mes per daug davėme „Panevėžiui“ pirmame kėlinyje, jie paprasčiausiai buvo geresni, greitesni, nežinau, kodėl, gal šviežesni“, – atviravo treneris.
A. Skerla taip pat pripažino, kad iš trijų jo komandos žaistų finalų šis neabejotinai buvo sužaistas prasčiausiai.
„Negaliu sakyti, kad varžovams pergalės finale labiau reikėjo, nes nebūtų galima taip sakyti. Pagaliau, tai mums buvo jau trečias finalas ir galiu pasakyti, kad, palyginus visus juos, šiandien buvo prasčiausios rungtynes, prasčiausias finalas, kokį esu turėjęs su komanda.
Šiuo metu neturiu jokio pozityvumo, esu nusivylęs ir daugiau kažko pasakyti negaliu“, – sunkiai žodžius rinko buvęs rinktinės futbolininkas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!