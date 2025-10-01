Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Žalgirio“ direktoriaus kėdės siekęs, bet atsitraukęs Davidovičius: nemačiau tikslo dirbtinai konkuruoti

2025-10-01 10:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-01 10:10

Vilniaus „Žalgirio“ direktoriaus rinkimai antradienį praėjo be didesnių staigmenų – naujuoju nuolatiniu vadovu paskirtas laikinai klubui vadovavęs Mindaugas Kasperūnas, o intrigą rinkimų išvakarėse praktiškai ištrynė ryškiausio konkurento Ryčio Davidovičiaus atsiimta kandidatūra.

Rytis Davidovičius (BNS nuotr.)

Vilniaus „Žalgirio“ direktoriaus rinkimai antradienį praėjo be didesnių staigmenų – naujuoju nuolatiniu vadovu paskirtas laikinai klubui vadovavęs Mindaugas Kasperūnas, o intrigą rinkimų išvakarėse praktiškai ištrynė ryškiausio konkurento Ryčio Davidovičiaus atsiimta kandidatūra.

REKLAMA
0

8 balsai „už“ ir 5 „susilaikę“ – taip prabėgo balsavimas dėl M. Kasperūno paskyrimo direktoriumi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iš viso rinkimuose ketino dalyvauti keturi kandidatai, o konkurentu M. Kasperūnui buvo laikomas R. Davidovičius. BRAITIN turto valdymo įmonės vadovas, investavimo specialistas praeityje yra dirbęs A lygos prezidentu, pastaruoju metu buvo ir išnykusio Vilniaus „Wolves“ klubo valdytojos „Basketball Holding Company“ valdybos narys.

REKLAMA
REKLAMA

Po praūžusių rinkimų R. Davidovičius su tv3.lt pasidalino komentaru ir paaiškino, kodėl nusprendė atsiimti kandidatūrą.

REKLAMA

„Rugsėjo mėnesį pavyko pabendrauti kone su visais dalininkais, apsikeisti nuomonėmis, pristatyti galimą klubo vystymo viziją, kas mano nuomone svarbu tolimesniam augimui (valdymo struktūra, infrastruktūra, akademija, stabilus biudžetas, kt.). Visgi vadovo pozicija yra viena ir jau prieš kelias dienas prieš rinkimus jaučiau, kad daugumą balsų surinkau ne aš. Todėl nemačiau tikslo eiti į dalininkų susirinkimą dirbtinai konkuruoti, gaišinti visų laiką, priešingai, organizacijai reikia susitelkimo – tad nutariau atsiimti kandidatūrą.

Mindaugą pažįstu beveik 20 metų, tai vienas labiausiai atsidavusių Vilniaus „Žalgiriui“ žmonių. Kalbėjome, kad ir kaip pasibaigs rinkimai į vadovo poziciją, jeigu būsiu naudingas, mielai padėsiu“, – rašė R. Davidovičius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų