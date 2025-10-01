„Žalgirio“ direktoriaus kėdės siekęs, bet atsitraukęs Davidovičius: nemačiau tikslo dirbtinai konkuruoti

8 balsai „už“ ir 5 „susilaikę“ – taip prabėgo balsavimas dėl M. Kasperūno paskyrimo direktoriumi.
Iš viso rinkimuose ketino dalyvauti keturi kandidatai, o konkurentu M. Kasperūnui buvo laikomas R. Davidovičius. BRAITIN turto valdymo įmonės vadovas, investavimo specialistas praeityje yra dirbęs A lygos prezidentu, pastaruoju metu buvo ir išnykusio Vilniaus „Wolves“ klubo valdytojos „Basketball Holding Company“ valdybos narys.
Po praūžusių rinkimų R. Davidovičius su tv3.lt pasidalino komentaru ir paaiškino, kodėl nusprendė atsiimti kandidatūrą.
„Rugsėjo mėnesį pavyko pabendrauti kone su visais dalininkais, apsikeisti nuomonėmis, pristatyti galimą klubo vystymo viziją, kas mano nuomone svarbu tolimesniam augimui (valdymo struktūra, infrastruktūra, akademija, stabilus biudžetas, kt.). Visgi vadovo pozicija yra viena ir jau prieš kelias dienas prieš rinkimus jaučiau, kad daugumą balsų surinkau ne aš. Todėl nemačiau tikslo eiti į dalininkų susirinkimą dirbtinai konkuruoti, gaišinti visų laiką, priešingai, organizacijai reikia susitelkimo – tad nutariau atsiimti kandidatūrą.
Mindaugą pažįstu beveik 20 metų, tai vienas labiausiai atsidavusių Vilniaus „Žalgiriui“ žmonių. Kalbėjome, kad ir kaip pasibaigs rinkimai į vadovo poziciją, jeigu būsiu naudingas, mielai padėsiu“, – rašė R. Davidovičius.
