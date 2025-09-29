„Žalgiris“ įveikė vieną pagrindinių konkurentų dėl kelialapio į Europą

Dvikovos pradžioje nuo varžovų atakų apsigynę žalgiriečiai pirmieji įmušė po Gusto Jarusevičiaus tikslaus smūgio, o prieš pertrauką antra įvartį pelnė Motiejus Burba. Antrojo kėlinio pradžioje trečią įvartį įmušė Liviu Antalis. „Sūduvai“ paguodos įvartį rungtynių pabaigoje įmušė Nojus Lukšys.
„Žalgiris“ pradėjo rungtynes tokia pačia sudėtimi, kuriose žaidė ir pastarosiose rungtynėse.
Šeimininkai pirmieji galėjo pasižymėti – 10 minutę į baudos aikštelę kairiu kraštu įsiveržusio Amaro Haidara smūgį atrėmė Carlosas Olsesas. Dar po penkių minučių netikslus buvo Dariušo Stankevičiaus smūgis iš dešinio krašto.
Apsigynę žalgiriečiai pasižymėjo patys – 18 min. po Nemanja Mihajlovičiaus ir G. Jarusevičiaus kombinacijos ir po pastarojo smūgio iš baudos aikštelės prieigų kamuolys po rikošeto įskriejo į vartus.
Įmušę įvartį svečiai perėmė žaidimo iniciatyvą ir sukūrė dar pavojingų išpuolių, tačiau trūkdavo tikslumo.
38 min. pavyko pasižymėti dar kartą – M. Burba pasinaudojo varžovų gynėjo netiksliu perdavimu ir įsiveržęs į baudos aikštelę smūgiavo tiksliai.
Antrojo kėlinio pradžioje „Žalgiris“ įtvirtino pranašumą – perėmus kamuolį po M. Burbos įsiveržimo kraštu kamuolį iš arti į vartus pasiuntė L. Antalis.
87 min. paguodos įvartį šeimininkams įmušė N. Lukšys.
Paskutinį kartą Marijampolėje vilniečiai buvo laimėję beveik lygiai prieš du metus – 2023-ųjų rugsėjo 30-ąją.
Turnyro lentelėje „Žalgiris“ dalinasi 4-5 vietas su „Šiauliais“ ir vienu tašku atsilieka nuo trečią vietą užimančios „Sūduvos“.
Kitas rungtynes vilniečiai žais spalio 5 d. Telšiuose, o „Sūduva“ spalio 4-ą susitiks su „Riteriais“.
