Lietuvos teisėjai dirbs UEFA Čempionų lygos rungtynėse Kipre

Rugsėjo 30 dieną, antradienį, Kipro mieste Limasolyje įvyks UEFA Čempionų lygos pagrindinio etapo antrosios rungtynės, kuriose „Pafos“ futbolininkai priims vienus turnyro favoritų Miuncheno „Bayern“ klubą.
Šioms rungtynėms patikėta vadovauti teisėjų brigadai iš Lietuvos. Aikštės teisėjas bus Manfredas Lukjančukas, jam talkins asistentai Mangirdas Mirauskas ir Aleksandras Stepanovas bei rezervinis teisėjas Vilius Paulauskas, dar sekmadienį vadovavęs FPRO LFF taurės finalo rungtynėms.
Rungtynės Limasolio stadione antradienį startuos 22 valandą Lietuvos laiku, mūsų šalyje jas tiesiogiai rodys GO3 platforma.
Abiem komandoms tai bus antrosios rungtynės šio sezono turnyre. Miuncheno ekipa pirmame mače iškovojo pergalę ir su trimis taškais užima šeštą vietą, Kipro klubas pirmame savo susitikime sužaidė lygiosiomis ir su vienu tašku yra 21-a.
