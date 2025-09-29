„Panevėžio“ stratego triumfas taurėje: „Manau, kad jos tikrai nusipelnėme“

Vienintelį ir pergalingu tapusį įvartį 72 minutę įmušė vienas panevėžiečių lyderių Ariagneris Smithas.
Po dvikovos laimėtojų treneris Rolandas Vrabecas teigė, jog jo komandai taurė atiteko pelnytai.
„Esu labai laimingas, kad mums pavyko laimėti taurę, manau, kad mes jos tikrai nusipelnėme. Nuo pat rungtynių pradžios labai stengėmės ir ne šiaip žaidėme, o žaidėme, kad laimėtume.
Visi labai džiaugiamės, kad pavyko pasiekti kažką tokio didingo, nes ne kiekvienais metais gauname tokią galimybę. Kažkiek komandos narių tai gali būti paskutinis trofėjus, kurį jiems pavyks laimėti savo karjeroje“, – akcentavo pirmą sezoną prie komandos vairo stovintis specialistas iš Vokietijos.
Jo teigimu, esminė žinutė prieš rungtynes žaidėjams buvo tokia, kad svarbiausia aikštėje palikti viską ir, pralaimėjimo atveju, apmaudo komanda nebūtų jautusi.
„Mes turėjome tam vieną progą, tai yra rungtynės, kuriose laimi arba pralaimi. Prieš žengdami į aikštelę mes susižiūrėjome ir žinojome, kad darysime viską, ką galime. Jei ir būtume pralaimėję – nėra nieko, dėl ko reiktų gailėtis.
Mūsų pasiruošimas ir buvo toks, kad atiduosime visą save, bet pralaimėjimo atveju jokios dramos nebūtų. „Hegelmann“ šiandien turbūt jautė daugiau spaudimo, nes jie antri turnyrinėje lentelėje, taip pat pralaimėjo finale pernai“, – dėstė specialistas.
Panevėžiečiai savo kelyje link finalo pirmą oponentą iš aukščiausio diviziono sutiko tik pusfinalyje, tačiau trenerio teigimu, kautis reikia su kiekvienu varžovu.
„Dabar turbūt galėtumėte sakyti, kad lengvu būdu patekome ten, kur esame dabar. Tačiau taurės rungtynėse turi laimėti kiekvieną akistatą, kiekvienas susitikimas yra sunkus, net jei žaidi prieš silpnesnį varžovą, juk čia gali atsitikti bet kas.
Pirmuose trijuose etapuose gerai tvarkėmės, tačiau „Sūduvos“ iššūkis pusfinalyje lengvas nebuvo, bet jį taip pat sugebėjome įveikti. Tai davė daug pasitikėjimo, kad šiemet šiame turnyre galime kažką pasiekti“, – sakė vokietis.
Jis taip pat pridėjo, kad šis laimėjimas jam reiškia daug ir asmeniškai.
„Kaip treneriui man tai reiškia labai daug. Su praėjusiu mano treniruotu klubu mes finale pastarąjį kartą pralaimėjome, todėl gerai prisimenu tą nusivylimo jausmą. Šiandien man yra malonumas iškovoti šį titulą su „Panevėžiu“, nes jaučiau, kaip komanda siekė kažką vėl laimėti“, – užbaigė jis.
