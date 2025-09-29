Dentinho: „Žaisdami susikoncentravę, galime konkuruoti su stipriausiomis komandomis“

Per pastarąjį laikotarpį komanda jau spėjo sukaupti nemažai tarptautinės patirties – vasarą rinktinė dalyvavo treniruočių stovykloje Dubajuje, rugsėjo pradžioje išvyko į Lenkiją, kur sužaidė dvejas kontrolines rungtynes su vietos „Lubawa“ klubu, o šią savaitę laukė dar vienas itin rimtas išbandymas – dvi dvikovos su viena stipriausių pasaulio rinktinių – Ukraina.
Antradienį Lietuvos ekipa turėjo skaudžią pamoką ir pralaimėjo 0:7, tačiau jau kitą dieną demonstravo žymiai solidesnį žaidimą – antrąjį susitikimą pralaimėjo 3:5. Tose rungtynėse Dentinho auklėtiniai ne tik sėkmingai gynėsi, bet ir drąsiai ieškojo savo šansų atakoje.
„Svarbiausia pamoka ta, kad galime konkuruoti su tokio lygio komandomis, bet tik tada, kai žaidžiame savo geriausią žaidimą. Turime pradėti rungtynes visiškai susikoncentravę, kad nepasikartotų tai, kas nutiko pirmame mače su Ukraina“, – mintimis dalinosi Lietuvos rinktinės treneris.
– Antrasis susitikimas buvo žymiai geresnis. Kas, jūsų manymu, lėmė tokį skirtumą?
– Didžiausias skirtumas buvo tas, kad labiau patikėjome, jog galime būti konkurencingi. Visas 40 minučių žaidėme susikoncentravę, daugelyje epizodų ne tik gynėmės, bet ir puolėme. Prisitaikėme prie ukrainiečių, kai jie naudojo vartininką puolime, taip pat patys bandėme žaisti penkiese prieš keturis.
– Šį kartą stovykloje pirmą kartą šiemet dalyvavo Deividas Reimaris. Kaip vertinate jo sugrįžimą į rinktinę?
– Deividas su manimi „Žalgiryje“ žaidė trejus metus, todėl aš jį puikiai pažįstu. Nacionalinėje rinktinėje jis taip pat nėra naujokas. Labai džiaugiuosi, kad jis grįžo, nes tai itin svarbus žaidėjas mūsų planams ir žaidimo modeliui.
– Šįkart komandai negalėjo padėti Lukas Sendžikas. Kiek jo nebuvimas pakeitė planus ar žaidimo modelį?
– Lukas yra patyręs žaidėjas, kuris gali padėti tiek aikštėje, tiek už jos ribų. Tokie futbolininkai visada yra praradimas, tačiau turime prisitaikyti prie tokių situacijų kiekvieną kartą.
– Antrose rungtynėse komanda sėkmingai naudojo žaidimą penki prieš keturis, kai įvartį pelnė E. Baranauskas. Ar planuojate dažniau rizikuoti tokiu būdu?
– Ne tik dėl skraidančio vartininko, bet ir dėl kitų aspektų mūsų žaidimas nuo pirmų iki antrų rungtynių prieš Ukrainą pagerėjo. Rizikuoti tikrai planuojame, nes prieš tokio lygio varžovą, kaip Ukraina, kuri yra tarp trijų stipriausių komandų pasaulyje, tai vienintelis būdas turėti galimybę laimėti.
– Tai buvo jau trečioji pasiruošimo stovykla. Buvo Dubajus, buvo Lenkija ir dabar rungtynės su Ukraina. Kaip vertinate komandos progresą šiuo laikotarpiu?
– Komanda progresuoja. Dabar, prasidėjus klubiniam sezonui, žaidėjai į rinktinę atvyksta geresnės sportinės formos. Galiu užtikrinti, kad sausį būsime pačiame pike.
– Kokiose žaidimo srityse dar labiausiai reikia tobulėti, kad galėtume konkuruoti su aukščiausio lygio varžovais?
– Privalome ilgiau išlaikyti kamuolį, kontroliuoti rungtynių tempą ir užbaigti atakas. Taip pat itin svarbi koncentracija į smulkiausias detales, nes tokiose rungtynėse jos viską lemia.
– Kokie artimiausi rinktinės planai?
– Turime aiškų planą iki sausio. Lapkritį vyks dar viena stovykla, gruodį keliausime į Čekiją dalyvauti tarptautiniame turnyre, o sausio pradžioje jau visiškai susitelksime į paskutines treniruotes prieš Europos čempionatą.
