TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Italija „Serie A"

„Milan“ įveikė „Napoli“ ir atėmė čempionų nepralaimėjusiųjų statusą „Serie A“

2025-09-29 06:31 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-29 06:31

Italijos „Serie A“ pirmenybėse įvyko intriguojanti akistata.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Italijos „Serie A“ pirmenybėse įvyko intriguojanti akistata.

0

Sekmadienį „Milan“ klubas namuose priėmė šalies čempionę „Napoli“. Svarbioje akistatoje 2:1 triumfavo šeimininkai.

Savo pranašumą „Milan“ susikūrė pirmajame kėlinyje. Jau 3-ąją minutę įvartį pelnė Alexis Saelemaekeris, o sužaidus pusvalandį įvartį pridėjo ir Christianas Pulisicius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po pertraukos raudoną kortelę užsidirbi „Milan“ gynėjas Pervis Estupinanas, o Kevinas de Bruyne realizavo vienuolikos metrų baudinį. Visgi, nors po pertraukos aikštėje visiškai dominavo „Napoli“ atstovai, išlyginti rezultato jiems taip ir nepavyko.

„Napoli“ klubui tai buvo pirmasis pralaimėjimas šiame sezone. Po 4 turų abi komandos savo sąskaitoje turi po 12 taškų.

