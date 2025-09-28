Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Tutyškinas šventė pergalę prieš Širvio ekipą, Paulauskas sugrįžo į aikštę Slovakijoje

2025-09-28 13:02 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-28 13:02

Slovėnijoje tarpusavyje susirėmė lietuvių turintys klubai. Artemijus Tutyškinas su „Celje“ klubu namuose priėmė „Maribor“ su Pijumi Širviu ir juos įveikė rezultatu 3:0. Abu lietuviai žaidė visas rungtynes, o P. Širvys 18 minutę dar buvo įspėtas geltona kortele.

Pijus Širvys | Organizatorių nuotr.

Slovėnijoje tarpusavyje susirėmė lietuvių turintys klubai. Artemijus Tutyškinas su „Celje" klubu namuose priėmė „Maribor" su Pijumi Širviu ir juos įveikė rezultatu 3:0. Abu lietuviai žaidė visas rungtynes, o P. Širvys 18 minutę dar buvo įspėtas geltona kortele.

0

Italijos „Serie B“ lygoje Marius Adamonis praleido vieną įvartį, bet taip pat atrėmė vieną smūgį, o jo ginamas „Sudtirol“ klubas namuose 3:1 palaužė „Reggiana“ ekipą.

Italijos „Serie C“ lygoje puolėjas Edgaras Dubickas žaidė visas rungtynes, bet šįkart nepasižymėjo, o jo ginamas „Ternana“ klubas išvykoje 0:1 pralaimėjo „Ravenna“ klubui.

Kitose Italijos „Serie C“ lygos rungtynėse Linas Mėgelaitis taip pat žaidė visas rungtynes, bet ir jo ginamas „Perugia“ klubas namuose 0:1 nusileido „Pianese“ klubui.

Dar kitose Italijos „Serie C“ lygos rungtynėse Titas Krapikas praleido įvartį, bet atrėmė tris varžovų smūgius ir padėjo „Gubbio“ klubui išvykoje sužaisti lygiosiomis 1:1 su „Vis Pesaro“ klubu.

Slovakijos lygoje po traumos pasveiko ir į aikštę sugrįžo puolėjas Gytis Paulauskas, kuris žaidė nuo 35 minutės, o jo ginamas Michalovcės „Zemplin“ klubas namuose 2:0 nugalėjo „Skalica“ klubui.

Suomijos lygoje Paulius Golubickas žaidė lygiai valandą, o jo ginamas Kuopio KuPS klubas išvykoje 4:0 nugalėjo „Gnistan“ klubą.

Artūras Dolžnikovas Čekijos lygoje žaidė 82 minutes ir padėjo Olomouco „Sigma“ klubui išvykoje sužaisti lygiosiomis 2:2 su Prahos „Bohemians“ klubu.

Italijos „Primavera“ lygoje Adrian Lickūnas žaidė visas rungtynes, bet jo ginama „Cremonese“ U-20 komanda namuose 0:1 nusileido „Milan“ U-20 ekipai.

Antroje Japonijos lygoje Vykintas Slivka žaidė 79 minutes, o jo ginamas Tosu „Sagan“ klubas svečiuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Imabari“ klubu.

Antroje Kinijos lygoje Rimvydas Sadauskas žaidė visas rungtynes, 34 minutę buvo įspėtas geltona kortele, o jo klubas „Chongqing Tonglianglong“ išvykoje 0:3 pralaimėjo „Yanbian Longding“ ekipai.

Albanijos lygoje Sigitas Olberkis liko ant „Elbasani“ klubo suolo, o jo ekipa namuose sužaidė lygiosiomis 0:0 su „Teuta“ klubu.

ŠIaurės Airijos „Premier“ lygoje Nedas Mačiulaitis žaidė visas rungtynes, bet jo ekipa „Carrick Rangers“ svečiuose 1:2 pralaimėjo „Coleraine“ klubui.

Trečioje Švedijos lygoje Jordanas Ališauskas liko ant „Oskarshamn“ klubo suolo, o jo ekipa namuose 1:0 palaužė „Skovde“ ekipą.

Armėnijos pirmenybėse Matas Vareika kilo nuo suolo, o jo ginamas Jerevano „Pyunik“ klubas išvykoje 1:0 nugalėjo „Gandzasar“ ekipą.

Kroatijos lygoje Rokas Pukštas žaidė visas rungtynes ir padėjo Splito „Hajduk“ klubui namuose 2:0 įveikti Zagrebo „Lokomotiva“ klubo žaidėjus.

Belgijoje ir vėl įvartį pelnė puolėja Rimantė Jonušaitė, o jos atstovaujama Briuselio „Anderlecht“ ekipa išvykoje 3:1 įveikė „Club Brugge“ žaidėjas. R. Jonušaitė pelnė paskutinį rungtynių įvartį 78 minutę.

Augustinas Klimavičius (deš.) | Klubo nuotr.
Augustinas Klimavičius pelnė pirmą įvartį Italijoje, Čekijos taurėje neliko klubų su lietuviais
Edgaras Dubickas (centre) | Klubo nuotr.
Italijoje – dar vienas Dubicko įvartis, Suomijoje – Golubicko rezultatyvus perdavimas
Edgaras Dubickas (deš.) | Klubo nuotr.
Italijoje ir Švedijoje – lietuvių įvarčiai, „Genoa“ klubas rungtynėms registravo lietuvį, o Golubickas pralaimėjo Suomijos taurės finale
Marius Adamonis | Organizatorių nuotr.
Lietuviai žaidė Italijoje, Širvys sugrįžo į aikštę Slovėnijoje

