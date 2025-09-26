Maldyvuose – Karolio Laukžemio „hat-trikas“

K. Laukžemis pasižymėjo 11, 57 ir 64 minutėmis, o jo ekipa sezoną pradėjo dvejomis užtikrintomis pergalėmis ir rikiuojasi pirmoje vietoje.
Trečioje Vokietijos lygoje lietuvis Lukas Michelbrink žaidė nuo 63 minutės, o jo atstovaujamas Kotbuso „Energie“ klubas namuose net 5:0 sutriuškino „Stuttgart“ II komandą. Lietuvos 90 minutę dar buvo įspėtas geltona kortele.
Latvijos lygoje visas rungtynes žaidė Rolandas Baravykas, o jo ginamas „Grobina“ klubas išvykoje 1:0 nugalėjo Rygos „Metta“ ekipą.
Anglijos jaunimo lygoje Airidas Golambeckis žaidė visas rungtynes, o jo atstovaujama „West Ham“ U-21 ekipa namuose 3:3 sužaidė su „Brighton“ U-21 komanda.
