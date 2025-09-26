Kalendorius
Rugsėjo 28 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Maldyvuose – Karolio Laukžemio „hat-trikas“

2025-09-26 22:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-26 22:33

Penktadienį Maldyvų „Premier“ lygoje savo įvarčių sąskaitą nevaikiškai atsidarė Karolis Laukžemis. Puolėjas pelnė „hat-triką“ ir padėjo „Odi“ klubui 7:1 sutriuškinti „Club Valencia“ žaidėjus.

Karolis Laukžemis | Klubo nuotr.

Penktadienį Maldyvų „Premier“ lygoje savo įvarčių sąskaitą nevaikiškai atsidarė Karolis Laukžemis. Puolėjas pelnė „hat-triką“ ir padėjo „Odi“ klubui 7:1 sutriuškinti „Club Valencia“ žaidėjus.

REKLAMA
0

K. Laukžemis pasižymėjo 11, 57 ir 64 minutėmis, o jo ekipa sezoną pradėjo dvejomis užtikrintomis pergalėmis ir rikiuojasi pirmoje vietoje.

Trečioje Vokietijos lygoje lietuvis Lukas Michelbrink žaidė nuo 63 minutės, o jo atstovaujamas Kotbuso „Energie“ klubas namuose net 5:0 sutriuškino „Stuttgart“ II komandą. Lietuvos 90 minutę dar buvo įspėtas geltona kortele.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Latvijos lygoje visas rungtynes žaidė Rolandas Baravykas, o jo ginamas „Grobina“ klubas išvykoje 1:0 nugalėjo Rygos „Metta“ ekipą.

Anglijos jaunimo lygoje Airidas Golambeckis žaidė visas rungtynes, o jo atstovaujama „West Ham“ U-21 ekipa namuose 3:3 sužaidė su „Brighton“ U-21 komanda.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Edgaras Utkus | Klubo nuotr.
Lietuviai žaidė Belgijoje, Slovėnijoje ir Vokietijoje
Gvidas Gineitis | Klubo nuotr.
Gineitis liko ant suolo Italijoje, Jonušaitė pasižymėjo Belgijoje
Marius Adamonis | Organizatorių nuotr.
Lietuviai žaidė Italijoje, Širvys sugrįžo į aikštę Slovėnijoje
Lukas Michelbrink (deš.) | Klubo nuotr.
Lietuviai žaidė Vokietijoje ir Čekijoje

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų