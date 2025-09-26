Panevėžiečiai laukia lemiamos dvikovos: „Niekas nežino, kada gali būti kita tokia proga“

Finale susitiks FK „Panevėžio“ bei Kauno rajono „Hegelmann“ klubai. Rungtynės Jonavos centriniame stadione prasidės 16 valandą.
Susitikimą taip pat tiesiogiai rodys LRT PLIUS kanalas ir portalas LRT.lt.
Panevėžiečių klubo vyriausiasis treneris Rolandas Vrabecas teigia, esą jo klubui tai bus svarbiausios sezono rungtynės.
„Manau, kad tai yra svarbiausios sezono rungtynės. Tai yra finalas, jau vien patekimas į jį yra didelis pasiekimas, nes ne kasmet pavyksta tiek nužengti. Džiaugiamės, kad šiemet jau nuėjome tiek toli, dabar svarbu gerai pasiruošti ir padaryti viską, kad laimėtume taurę. Niekas nežino, kada dar galime turėti tokią progą.
Dabar norime eiti į rungtynes ir jomis mėgautis, turėti geras emocijas, bet tuo pačiu suprasti ir atsakomybę. Turime atiduoti visas jėgas tiek dėl savęs kaip komandos, bet ir klubo“, – dėstė strategas.
Apie titulo svarbą kalbėjo ir ekipos vartininkas Vytautas Černiauskas.
„Emocijos kovingos, esame nusiteikę tik pergalei, nes klubui jau kaip ir reikėtų kažką laimėti. Esame nusiteikę kovingai ir eisime laimėti taurę.
Klubas pastoviai kažką laimėdavo, tai taurę, tai supertaurę, buvo pavykę laimėti ir čempionatą. Praėję metai buvo kiek nesėkmingi, tad atrodo, kad šiemet jau turėtume kažką laimėti.
Šiemet taurė tikrai yra mūsų turnyras, kur mums ir sekėsi, pavyko, ką mes norėjome padaryti ir labai tikimės, kad tai pavyks padaryti ir finale. Svarbiausia, kad nepamestume galvų, darytume mažai klaidų ir sulauktume savo šansų. Jų vis tiek turėsime, o tai ir gali nulemti rungtynių baigtį“, – kalbėjo ekipos veteranas.
R. Vrabeco teigimu, didesnis spaudimas turėtų gulti ant būsimų jų varžovų pečių.
„Manau, kad didesnis spaudimas gula ant varžovų pečių, šiame sezone „Hegelmann“ demonstruoja solidų žaidimą, vėl pateko į finalą, nors pernai ten nusileido „Bangai“. Faktas, jie labai nori revanšo, galbūt net labiau privalo laimėti taurę nei mes.
Mes pusfinalyje žaidėme labai sunkias rungtynes, jos parodė mūsų charakterį, marijampoliečiai šiuo metu yra vienas sunkiausių varžovų čempionate, tai buvo labai sunkus išbandymas, bet mes jį įveikėme ir nusipelnėme vietos finale. Galbūt galima sakyti, kad visoje taurėje varžovai turėjo sunkesnį kelią, bet dabar tai jau nieko nebereiškia, abi komandos yra finale ir viskas spręsis ten“, – akcentavo vokietis.
Komandos praėjusį savaitgalį tarpusavyje žaidė ir A lygos rungtynes, visgi, tiek trenerio, tiek futbolininko teigimu, jos neturėtų atspindėti to, kas sekmadienį vyks Jonavoje.
„Kai žaidi lygos rungtynes, taip pat nori laimėti, tad esame nusivylę, kad neiškovojome bent taško praėjusiose rungtynėse. Tai mums tikrai nepatiko, bet manau, kad finalui tai neturės jokios reikšmės.
Iš savo pusės suteikėme poilsio keletui žaidėjų, jie darė tą patį, taip pat jie žaidė kiek neįprasta sistema, tai buvo tam tikri bandymai vieniems kitus apgauti, tai manau, kad toks buvusios rungtynės finalui neturės jokios įtakos“, – kalbėjo R. Vrabecas.
„Taurės rungtynės, ypač finalas, yra visai kas kita nei čempionatas, manau, kad pastarosiose rungtynėse ir „Hegelmann“ neparodė visko, neparodėme ir mes, galbūt žaidėjai kažkiek ir pasitaupė, nes visi tikrai nori žaisti finale“, – pridėjo V. Černiauskas.
Pergalės reikšmė čia yra ne tik trofėjus, o ir tiesioginis patekimas į Konferencijų lygos atranką. Tai, pasak R. Vrabeco, yra papildomas stimulas jo klubui.
„Pergalė mums atvertų duris į Europą, o klubui tai yra tikrai svarbu, nes patektume iškart į Konferencijų lygos atrankos antrą etapą, tad visi klubo žmonės supranta šių rungtynių esmę ir prasmę.
Taip pat tai yra ir malonus spaudimas, nes pasiekti galima tikrai daug, o jei nepavyktų, liktų faktas, kad pasiekėme finalą, bet jame varžovai buvo stipresni. Daugeliui mūsų komandoje tai yra pirmas finalas, tad jie privalo mėgautis šia patirtimi ir iš jos pasiimti viską, ką gali“, – sakė jis.
