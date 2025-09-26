Kalendorius
Rugsėjo 26 d., penktadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Žemaitijos derbyje pranašumą įrodė „Džiugas“

2025-09-26 20:53 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-26 20:53

34-asis Lietuvos futbolo A lygos turas startavo Žemaitijos derbiu. Atkaklią kovą tarpusavyje demonstravo Gargždų „Banga“ bei Telšių „Džiugas“, tačiau pergalę rezultatu 1:0 (0:0) svečiuose iškovojo telšiškiai.

Rungtynių akimirka | Organizatorių nuotr.

34-asis Lietuvos futbolo A lygos turas startavo Žemaitijos derbiu. Atkaklią kovą tarpusavyje demonstravo Gargždų „Banga“ bei Telšių „Džiugas“, tačiau pergalę rezultatu 1:0 (0:0) svečiuose iškovojo telšiškiai.

REKLAMA
0

13-ąją minutę Aarono Olugbogi bandymas iš toli minimalaus rikošeto pagalba skriejo šalia stačiakampio. Kėlinio viduryje turėjo padirbėti Marius Paukštė – pastarasis apsigynė nuo Sherwino Seedorfo bei Akpe Victory smūgių, pastarasis 37-ąją minutę sustabdė ir Vaido Vagdušausko spirtą kamuolį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrojo kėlinio pradžioje telšiškių gretose įvyko nemalonus momentas – dėl patirtos traumos rungtynių tęsti nebegalėjo Vilius Piliukaitis. Vos atlikus keitimą, gargždiškiai turėjo nuostabią progą pasižymėti, tačiau ja nepasinaudojo – V. Magdušauskas atliko smūgį, vartų sargas kamuolį atmušė priešais save, tačiau Aivaras Emsis smūgiavo tiesiai į M. Paukštę. Vos po keleto momentų V. Magdušauskas sulaukė kamuolio iš Deivido Malžinsko, tačiau spirtas kamuolys ir vėl skriejo į vartininką.

REKLAMA
REKLAMA

75-ąją minutę pasižymėti galėjo „Banga“, tačiau Sh. Seedorfo smūgis buvo atremtas, o Sido Praleikos bandymą nuo vartų linijos blokavo Lukas Ankudinovas. Netrukus į rezultatyvią ataką pasileido „Džiugas“, kai Miroslavo Puškarovo šūvį atrėmė Mantas Bertašius, o atšokusį kamuolį iš arti į vartus siuntė Oleksandras Kurcevas.

Po šio susitikimo Andriaus Lipskio auklėtiniai su 41 tašku sąskaitoje išlieka šešti, savo ruožtu, Davido Afonso vadovaujama ekipa su 32 taškais žengia aštunta.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų