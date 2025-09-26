Žemaitijos derbyje pranašumą įrodė „Džiugas“

13-ąją minutę Aarono Olugbogi bandymas iš toli minimalaus rikošeto pagalba skriejo šalia stačiakampio. Kėlinio viduryje turėjo padirbėti Marius Paukštė – pastarasis apsigynė nuo Sherwino Seedorfo bei Akpe Victory smūgių, pastarasis 37-ąją minutę sustabdė ir Vaido Vagdušausko spirtą kamuolį.
Antrojo kėlinio pradžioje telšiškių gretose įvyko nemalonus momentas – dėl patirtos traumos rungtynių tęsti nebegalėjo Vilius Piliukaitis. Vos atlikus keitimą, gargždiškiai turėjo nuostabią progą pasižymėti, tačiau ja nepasinaudojo – V. Magdušauskas atliko smūgį, vartų sargas kamuolį atmušė priešais save, tačiau Aivaras Emsis smūgiavo tiesiai į M. Paukštę. Vos po keleto momentų V. Magdušauskas sulaukė kamuolio iš Deivido Malžinsko, tačiau spirtas kamuolys ir vėl skriejo į vartininką.
75-ąją minutę pasižymėti galėjo „Banga“, tačiau Sh. Seedorfo smūgis buvo atremtas, o Sido Praleikos bandymą nuo vartų linijos blokavo Lukas Ankudinovas. Netrukus į rezultatyvią ataką pasileido „Džiugas“, kai Miroslavo Puškarovo šūvį atrėmė Mantas Bertašius, o atšokusį kamuolį iš arti į vartus siuntė Oleksandras Kurcevas.
Po šio susitikimo Andriaus Lipskio auklėtiniai su 41 tašku sąskaitoje išlieka šešti, savo ruožtu, Davido Afonso vadovaujama ekipa su 32 taškais žengia aštunta.
