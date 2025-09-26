Štai kokie orai laukia savaitgalį: įspėja ir apie stichinį reiškinį

Šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas silpnas. Aukščiausia temperatūra 13–18 laipsnių šilumos.
Šeštadienį lietaus tikimybė maža. Naktį ir rytą vietomis rūkas. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 1–6, kai kur 7–9 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną bus 13–18 laipsnių šilumos.
Sekmadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį kai kur rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės, šiaurės rytų, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 3–8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną bus 12–17 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 25 d. šalyje stebimas vandens lygio kritimas, vietomis iki 34 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 8–19, ežeruose – 14–17, Kuršių mariose – 15, Baltijos jūroje – 13–16 laipsnių šilumos.
Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.
