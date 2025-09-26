Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Štai kokie orai laukia savaitgalį: įspėja ir apie stichinį reiškinį

2025-09-26 06:29 / šaltinis: Meteo.lt
2025-09-26 06:29

Sinoptikai praneša, kad artimiausiomis dienomis temperatūra sieks iki 18 laipsnių šilumos, naktys bus vėsios, kandžiosis šalnos.

2

Šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas silpnas. Aukščiausia temperatūra 13–18 laipsnių šilumos.

Šeštadienį lietaus tikimybė maža. Naktį ir rytą vietomis rūkas. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 1–6, kai kur 7–9 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną bus 13–18 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sekmadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį kai kur rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės, šiaurės rytų, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 3–8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną bus 12–17 laipsnių šilumos.

Hidrologinė situacija

Rugsėjo 25 d. šalyje stebimas vandens lygio kritimas, vietomis iki 34 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio kritimas.

Vandens temperatūra upėse – 8–19, ežeruose – 14–17, Kuršių mariose – 15, Baltijos jūroje – 13–16 laipsnių šilumos.

Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.

Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

