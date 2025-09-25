Jau žino, ar rudenį sulauksime šiltesnių orų: turi 1 gerą ir 1 blogą žinią

Tai buvo svarbi bendruomeninė šventė: vyko mugės, iškilmingos vaišės, įvairūs renginiai. Be kultūrinės reikšmės, šv. Mykolas buvo laikomas dangaus kariauninko globėju, todėl šventė turėjo ir religinį aspektą.
Etnologas Libertas Klimka naujienų portalui tv3.lt pasakoja apie šios šventės prasmę bei atskleidžia, kokių orų galime tikėtis artimiausiu metu.
Ruduo Vilniuje (nuotr. Fotodiena)
Mykolinės – diena, nusakanti žiemą
Etnologas paaiškina, kaip per Mykolines žmonės spėdavo, kokia bus artėjanti žiema:
„Per Mykolines žmonės žiūrėdavo, iš kurios pusės vėjas pučia iš ryto, ir nuspręsdavo, kokia bus žiema.
Jeigu iš vakarų, tai su atodrėkiais, jeigu iš rytų – labai žvarbi ir vėjuota, o jeigu iš šiaurės – šalta, gili, snieginga“, – aiškina L. Klimka.
Pasak etnologo, ši diena tradiciškai buvo laikoma orų spėjimų diena, nes gamtos ženklai lemdavo, kokie laukia metų laikai.
Atskleidė, ko laukti iš artėjančio rudens ir žiemos
Paklaustas apie tai, ar jau galime sakyti, kad ruduo jau įsitvirtino, ir ar dar turėtume tikėtis šiltesnių, saulėtų dienų, L. Klimka paaiškina, kad orai šiuo metu yra labai prieštaringi.
Anot jo, vieni gamtos ženklai rodo, jog artėja šalti ir lietingi periodai, tuo tarpu kiti – kad dar pasitaikys šiltesnių dienų, trumpa „bobų vasara“.
Tačiau, pasak etnologo, ši šiluma, jei ir pasirodys, greičiausiai bus tik laikina, tad ruoštis rudeninėms šalnoms jau verta.
„Vieni ženklai rodo lietų, pavyzdžiui, skruzdėlynai aukštai iškelti. Kiti požymiai gali rodyti, kad dar pasitaikys šiltesnių dienų – trumpa bobų vasara, bet greičiausiai ji bus trumputė“, – teigia etnologas.
Jis taip pat priduria, kad gamta jau siunčia ženklus apie ateinančias šalnas.
„Kai kurie paukščiai jau truputį būriuojasi skridimui. Šį bei tą esu pastebėjęs“, – užbaigė pokalbį L. Klimka.
