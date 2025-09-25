Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Jau žino, ar rudenį sulauksime šiltesnių orų: turi 1 gerą ir 1 blogą žinią

2025-09-25 09:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-25 09:20

Rugsėjo 29 d., pirmadienį, Lietuvoje bus minima tradicinė lietuviška šventė – Mykolinės. Ši diena skirta pagerbti Šv. Mykolą – vieną iš svarbiausių arkangelų krikščionybėje. Senovėje Mykolinės žymėjo rudens derliaus pabaigą ir ganiavos užbaigimą, kai gyvuliai sugrįždavo iš ganyklų.

Rugsėjo 29 d., pirmadienį, Lietuvoje bus minima tradicinė lietuviška šventė – Mykolinės. Ši diena skirta pagerbti Šv. Mykolą – vieną iš svarbiausių arkangelų krikščionybėje. Senovėje Mykolinės žymėjo rudens derliaus pabaigą ir ganiavos užbaigimą, kai gyvuliai sugrįždavo iš ganyklų.

REKLAMA
0

Tai buvo svarbi bendruomeninė šventė: vyko mugės, iškilmingos vaišės, įvairūs renginiai. Be kultūrinės reikšmės, šv. Mykolas buvo laikomas dangaus kariauninko globėju, todėl šventė turėjo ir religinį aspektą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Etnologas Libertas Klimka naujienų portalui tv3.lt pasakoja apie šios šventės prasmę bei atskleidžia, kokių orų galime tikėtis artimiausiu metu.

REKLAMA
REKLAMA

Ruduo Vilniuje
(61 nuotr.)
(61 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ruduo Vilniuje

Mykolinės – diena, nusakanti žiemą

Etnologas paaiškina, kaip per Mykolines žmonės spėdavo, kokia bus artėjanti žiema:

REKLAMA

„Per Mykolines žmonės žiūrėdavo, iš kurios pusės vėjas pučia iš ryto, ir nuspręsdavo, kokia bus žiema.

Jeigu iš vakarų, tai su atodrėkiais, jeigu iš rytų – labai žvarbi ir vėjuota, o jeigu iš šiaurės – šalta, gili, snieginga“, – aiškina L. Klimka.

Pasak etnologo, ši diena tradiciškai buvo laikoma orų spėjimų diena, nes gamtos ženklai lemdavo, kokie laukia metų laikai.

REKLAMA
REKLAMA

Atskleidė, ko laukti iš artėjančio rudens ir žiemos

Paklaustas apie tai, ar jau galime sakyti, kad ruduo jau įsitvirtino, ir ar dar turėtume tikėtis šiltesnių, saulėtų dienų, L. Klimka paaiškina, kad orai šiuo metu yra labai prieštaringi.

Anot jo, vieni gamtos ženklai rodo, jog artėja šalti ir lietingi periodai, tuo tarpu kiti – kad dar pasitaikys šiltesnių dienų, trumpa „bobų vasara“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tačiau, pasak etnologo, ši šiluma, jei ir pasirodys, greičiausiai bus tik laikina, tad ruoštis rudeninėms šalnoms jau verta.

„Vieni ženklai rodo lietų, pavyzdžiui, skruzdėlynai aukštai iškelti. Kiti požymiai gali rodyti, kad dar pasitaikys šiltesnių dienų – trumpa bobų vasara, bet greičiausiai ji bus trumputė“, – teigia etnologas.

Jis taip pat priduria, kad gamta jau siunčia ženklus apie ateinančias šalnas.

„Kai kurie paukščiai jau truputį būriuojasi skridimui. Šį bei tą esu pastebėjęs“, – užbaigė pokalbį L. Klimka.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų