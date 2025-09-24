Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Įspėja apie stichinį reiškinį Lietuvoje: tai įvyks šiąnakt – štai kur klius labiausiai

2025-09-24 10:12
2025-09-24 10:12

Praėjusią naktį didelėje Lietuvos dalyje fiksuotos šalnos. Gyventojai socialiniuose tinkluose dalijasi įspūdingais rudeniškais kadrais, kaip žemės paviršius nusidažė baltai. Meteorologų teigimu, šią naktį žemiausia fiksuota temperatūra dirvoje siekė net minus 4,2 °C, o ateinančią naktį bus dar šalčiau.

Praėjusią naktį didelėje Lietuvos dalyje fiksuotos šalnos. Gyventojai socialiniuose tinkluose dalijasi įspūdingais rudeniškais kadrais, kaip žemės paviršius nusidažė baltai. Meteorologų teigimu, šią naktį žemiausia fiksuota temperatūra dirvoje siekė net minus 4,2 °C, o ateinančią naktį bus dar šalčiau.

Meteo.lt dalijasi, kad šiąnakt stipriausios šalnos saulei tekant užfiksuotos Varėnoje, kur oro temperatūra (150 cm aukštyje) nukrito iki -0,8 °C, o dirvos paviršiuje (5 cm aukštyje) – iki -4,2 °C.

Taip pat, anot jų, labiau nei kitur šalo ir Utenoje: iki -0,1 °C ore ir iki -3,3 °C dirvos paviršiuje.

Meteorologai praneša, kad ateinanti naktis prognozuojama dar šaltesnė.

Gyventojų užfiksuoti šalnos kadrai

Štai Kazlų Rudos gyventoja Irma dalijasi įspūdingais vaizdais, kaip žemės paviršius nusidažė baltai. 

Šiąnakt Lietuvoje užfiksuotos šalnos
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Šiąnakt Lietuvoje užfiksuotos šalnos

Šalna užfiksuota ir Rokiškio, Tauragės, Jurbarko rajone, Radviliškyje.

Uteniškiai dalijasi kadrais, kaip ryte prieš darbus teko gramdyti automobilio stiklus.

Taip pat automobiliai gražia šerkšna pasidengė ir Plungėje:

Sinoptikų žinia – kokie orai laukia

Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje dalijasi naujausia orų prognoze. Pasak jos, nors ciklonas, vardu Bernward, Lietuvą paliko beveik neaplietus, į mūsų šalį jau skverbiasi gerokai vėsesnis oras. Artimiausios dienos bus ramios ir sausesnės, tačiau naktimis teks saugotis šalnų.

Sinoptikė atkreipia dėmesį, kad nuo šios savaitės vidurio orai keisis iš esmės – vietoje dažnesnio lietaus įsitvirtins anticiklonas, tačiau kartu jis atneš ir šaltoko oro srautą iš poliarinių platumų.

Pasak E. Latvėnaitės, ciklonas Bernward jau išsikvėpė ir traukiasi į Skandinaviją. Tuo tarpu iš vakarų Lietuvą pasiekia anticiklonas, vardu Petralilly, kuris įsitvirtins ilgesniam laikui.

„Ciklonas, vardu Bernward, mus tik šiek tiek palaistęs, visą energiją išliejo virš Skandinavijos ir jau traukiasi. Iš vakarų, su sausesniais, ramesniais, bet jau gerokai vėsesniais orais, stiprėja anticiklonas, vardu Petralilly. Užguls Šiaurės, Vidurio ir Rytų Europą ir „diriguos“ orams ne tik šią likusią savaitės dalį, bet ko gero iki kitos savaitės pabaigos“, – rašo sinoptikė.

Šalnos jau visai čia pat

Sinoptikė pabrėžia, kad nors lietaus bus vis mažiau, naktimis ims labiau spausti vėsuma.

„Rytoj dar gali šiek tiek palyti, vėliau bus vis sausiau, pūs silpnas vėjas, bet bus vėsoka, ypač naktimis, nes šaltoka, poliarinių platumų oro masė vis arčiau mūsų brausis. Dienomis tik rudeniška šiluma su Saulelės pagalba pamalonins, bet giedresnėmis naktimis jau gerokai atvės“, – perspėja E. Latvėnaitė.

Didžiausia rizika, anot jos, yra naktinės šalnos. Jos grasins ne tik dirvos paviršiuje, bet ir ore.

„Dirvos paviršių (5 cm aukštyje) paryčiais jau šalnos balins, o ketvirtadienio ir penktadienio naktimis ir oro temperatūra (matuojama 2 m aukštyje) gali kai kur apie 0 ar šiek tiek žemiau nulio nukristi“, – prognozuoja sinoptikė.

Nedidelis atšilimas – tik savaitgalį

Vis dėlto savaitės pabaigoje galima tikėtis šiek tiek švelnesnės šilumos, kaip nurodo E. Latvėnaitė

„Nuo penktadienio kiek šiltesnis oras iš pietų turėtų mus pasiekti, bet tik vienu kitu laipsniu bus šilčiau. Naktimis dirvos paviršiuje vis dar šalnos kai kur grasins (tikslinsim, kur bus didžiausia tikimybė).

Sausesni ir ramūs orai dienomis leis kantriausias daržoves ir vaisius surinkti ar nuo piktadarių šalnų kaip nors apsisaugoti“, – pataria sinoptikė.

Orų prognozė savaitei

Trečiadienį, rugsėjo 24-osios naktį (daugiausia paryčiais) gali šiek tiek palyti pajūryje, dieną kai kur tik trumpai šiek tiek iš tamsesnio debesėlio – 0. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį 2–7 °C, pajūryje 8–11 °C, dirvos paviršiuje šalnos 0 –3 °C, daugiausia vakarinėje, šiaurės vakarinėje pusėje, dieną 13–16 °C.

Ketvirtadienį, rugsėjo 25 d. be ženklesnio lietaus (naktį gali silpnai palyti pajūryje). Vėjas nepastovių krypčių naktį 2–6 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį oro temperatūra tik 1–4 °C, šiaurės rytuose, rytuose ir ore galimos šalnos 0 –2 °C, dirvos paviršiuje šalnos –1 –5 °C, dieną 12–14 °C.

Penktadienį, rugsėjo 26 d. be lietaus. Vėjas nepastovus 3–8 m/s. Naktį oro temperatūra tik +1–4 °C, pajūryje +6–8 °C, kai kur ore šalnos 0 –2 °C, dirvos paviršiuje galimos šalnos –1 –4 °C, dieną 13–16 °C.

Šeštadienį, rugsėjo 27 d. be lietaus, naktį rūkai nusidrieks, labiausiai tikėtini pietinėje ir rytinėje Lietuvos pusėje. Vėjas nepastovus 3–8 m/s. Naktį oro temperatūra 2–7 °C, kai kur dirvos paviršiuje vis dar galimos šalnos, dieną 15–17 °C.

Sekmadienį, rugsėjo 28 d. be lietaus, naktį vėl gali daug kur rūkai nusidriekti. Vėjas nepastovus 3–8 m/s. Naktį 5–8 °C, dieną 15–17 °C.

Pirmadienį, rugsėjo 29 d. be lietaus. Vėjas rytinių krypčių 3–8 m/s. Naktį 5–8 °C, dieną 16–18 °C.

Antradienį, rugsėjo 30 d. be lietaus. Vėjas pietinių krypčių 3–8 m/s. Naktį 3–7 °C, dieną 15–17 °C.

Trečiadienį, spalio 1-osios naktį be lietaus, vėl rūkai gali nusidriekti, dieną kai kur protarpiais silpnai – 0. Vėjas šiaurės vakarų naktį 2–6 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį 6–9 °C, dieną 15–17 °C.

