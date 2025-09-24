Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Šalyje įsitvirtins rudeniški orai: atvės, kandžiosis šalnos

2025-09-24 06:23 / šaltinis: Meteo.lt
2025-09-24 06:23

Sinoptikų naujausia žinia – daug kur palis, naktimis pasirodys šalnos, vis labiau atvės, o temperatūra dienomis laikysis vidutiniškai šilta.

0

Trečiadienio dieną kai kur, daugiausia šiauriniuose rajonuose, trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 12–16 laipsnių šilumos.

Ketvirtadienį lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas šiaurinių krypčių, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 1–6, Kuršių nerijoje 7–10 laipsnių šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 12–16 laipsnių šilumos.

Penktadienį lietus mažai tikėtinas. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį plius 1–6, Kuršių nerijoje plius 7–10 laipsnių šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 13–17 laipsnių šilumos.

Hidrologinė situacija

Rugsėjo 23 d. šalyje stebimas vandens lygio kritimas, vietomis iki 44 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio kritimas.

Vandens temperatūra upėse – 12–22, ežeruose – 16–18, Kuršių mariose – 16, Baltijos jūroje – 16–17 laipsnių šilumos.

Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.

Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

