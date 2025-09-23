Aiškėja, koks bus ruduo: siunčia netikėtą žinią dėl bobų vasaros

Meteorologai sako, kad kol kas šis laikotarpis dar neprasidėjo, bet po artėjančių šalnų jo tikėtis galėsime.
Kada galime tikėtis bobų vasaros?
Meteo.lt primena, kad kalendoriuose rugsėjo 21-oji yra pažymėta kaip bobų vasaros pradžia, tačiau realybėje taip nutinka retai.
„Savaitgalis buvo vasariškai šiltas, o laukuose – daug voratinklių, todėl jeigu turėtume galvoje bobus (t. y. vorus), tuomet, ji jau prasidėjusi. Įprastai bobų vasara laikomas neįprastai šiltas ir sausas laikotarpis, kuris ne kiekvienais metais pasitaiko rudenį vidutinėse platumose. Dalis šaltinių tai apibūdina kaip laikotarpį, kuris prasideda tik po pirmųjų stipresnių šalnų“, – nurodo meteo.lt.
Vis dėlto šį rudenį šalnų dar nebuvo, ir nors rugpjūčio gale buvo pasitaikiusios kelios vėsesnės naktys, tačiau tik vietomis ir silpnos.
Jau nuo trečiadienio ateina šalnos, o pasak meteo.lt, ketvirtadienio ir penktadienio naktimis šalnos (iki -5..0 °C) dirvos paviršiuje formuosis daugelyje rajonų (vietomis ir ore).
Todėl, anot jų, tik po šio šaltesnio laikotarpio gali ateiti šiltesnių orų laikotarpis vadinamas bobų vasara.
„Lietuvoje bobų vasara dažniausiai pasitaiko (jei iš viso būna) rugsėjo pabaigoje arba spalio pradžioje. Jos trukmė gali siekti nuo 1–2 dienų iki 1–2 savaičių.
Šis reiškinys labiausiai susijęs su tam tikra atmosferos cirkuliacija, kai virš Atlanto vandenyne esančių Azorų salų įsitvirtina anticiklonas (aukšto slėgio sūkurys), o jo gūbrys nutįsta į Europą ir į regioną atneša šiltą bei gražų orą. Visgi, būna ir išimčių, kai susidaro truputį kitokia atmosferos cirkuliacija, tačiau irgi būna šilta bei saulėta“, – nurodo meteo.lt.
Kokie orai laukia artimiausiomis dienomis?
Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje dalijasi naujausia orų prognoze. Pasak jos, astronominis ruduo pagaliau oficialiai atkeliavo, tačiau kartu su juo į Lietuvą skverbiasi ir kur kas vėsesni orai. Nors artimiausiomis dienomis dar sulauksime lietaus, jau netrukus įsivyraus ramesnis, bet šaltesnis laikotarpis.
E. Latvėnaitė atkreipia dėmesį, kad vakar vakare (21 val. 19 minučių) oficialiai prasidėjo astronominis ruduo, kuris tęsis iki žiemos pradžios. Pasak sinoptikės, permainas jau galėjome pajusti pagal staigius temperatūros svyravimus.
Nuo trečiadienio – sausesni ir ramesni orai
Nors temperatūra vis vėsta, tačiau kartu su atšalimu ateina ir kiek ramesni orai bei mažiau lietaus.
„Nors šiandien ir trečiadienį ciklono, vardu Bernward, pietvakarinė dalis mus dar gali šiek tiek lietumi palaistyti, jau trečiadienio dieną iš vakarų, su sausesniais, ramesniais orais mus pasieks rytinė anticiklono, vardu Petralilly, dalis“, – rašo sinoptikė.
Ji priduria, kad šis anticiklonas ilgesniam laikui įsitvirtins Šiaurės ir Rytų Europoje. Nors pamažu trauksis į rytus, tačiau nuo ketvirtadienio ir beveik visą kitą savaitę jis atneš sausesnius ir ramesnius orus daugelyje regionų, taip pat ir Lietuvoje.
„Bet jau gerokai vėsokus, nes šaltas, arktinių platumų oras per Skandinaviją braunasi. Bus vėsoka, ypač naktimis, nuo šio trečiadienio laukiamos šalnos dirvos paviršiuje. Ketvirtadienio ir penktadienio naktimis net ir ore gali būti nedidelės minusinės temperatūros“, – perspėja E. Latvėnaitė.
Visgi nuo penktadienio orai pamažu ims švelnėti, tačiau didelio atšilimo tikėtis neverta. Pasak sinoptikės, dienomis temperatūra pakils tik keliais laipsniais, o naktimis vis dar išliks vėsu.
„Nors nuo penktadienio kiek šiltesnio oro srautai mus pasieks, bet dienomis tik keliais laipsniais bus šilčiau, o naktimis vis dar bus vėsoka, o dirvos paviršiuje tikėtinos šalnos, tiesa savaitgalyje silpnesnės. Kiek šilčiau gali būti kitos savaitės pradžioje“, – prognozuoja sinoptikė.
Orų prognozė savaitei
Antradienį, rugsėjo 23-osios naktį palis pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, dieną šiek tiek kai kur nulyti, vakariniam, šiaurės vakariniam pakraštuke net su silpna perkūnija. Vėjas naktį vakarų 3–7 m/s, dieną šiaurės vakarų 5–10 m/s. Naktį +6–+11 °C, vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose, dieną +14–+17 °C.
Trečiadienį, rugsėjo 24-osios naktį gali šiek tiek palyti pajūryje, dieną gali trumpai, tik šiek tiek kai kur nulyti. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį +2–+7 °C, pajūryje +8–+11 °C, dirvos paviršiuje galimos silpnos šalnos daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose 0 – -3 °C, dieną +13–+16 °C.
Ketvirtadienį, rugsėjo 25 d. be lietaus. Vėjas nepastovių krypčių naktį 3–8 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį oro temperatūra tik +1–+4 °C, šiaurės rytuose, rytuose galimos šalnos 0 – -2 °C, dirvos paviršiuje šalnos -1 – -5 °C, dieną +13–+16 °C.
Penktadienį, rugsėjo 26 d. be lietaus. Vėjas nepastovus 3–8 m/s. Naktį oro temperatūra tik +1–+4 °C, kai kur ore šalnos 0 – -2 °C, dirvos paviršiuje galimos šalnos -1 – -4 °C, dieną +15–+17 °C.
Šeštadienį, rugsėjo 27 d. be lietaus. Vėjas rytinių krypčių 3–8 m/s. Naktį oro temperatūra +2–+6 °C, kai kur dirvos paviršiuje vis dar galimos šalnos, dieną +16–+18 °C.
Sekmadienį, rugsėjo 28 d. be lietaus. Vėjas rytinių krypčių 3–8 m/s. Naktį +4–+9 °C, dieną +16–+18 °C.
Pirmadienį, rugsėjo 29 d. be lietaus. Vėjas rytinių krypčių 3–8 m/s. Naktį +4–+9 °C, dieną +16–+18 °C.
Antradienį, rugsėjo 30 d. be lietaus. Vėjas pietinių krypčių 3–8 m/s. Naktį +5–+7 °C, dieną +15–+17 °C.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!