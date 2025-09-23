Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Sinoptikai įspėja: naktimis kandžiosis šalnos, atšals

2025-09-23 06:21 / šaltinis: Meteo.lt
2025-09-23 06:21

Sinoptikai praneša, kad artimiausiomis dienomis atvės, kai kur palis, o naktimis kandžiosis šalnos.

Sinoptikai praneša, kad artimiausiomis dienomis atvės, kai kur palis, o naktimis kandžiosis šalnos.

0

Šiandien Lietuvoje kai kur truputį palis. Vėjas šiaurės vakarų, 5–10 m/s. Aukščiausia temperatūra 13–18 laipsnių šilumos.

Trečiadienio dieną kai kur trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, naktį 4–9 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 2–7, Kuršių nerijoje iki 9 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną 12–16 laipsnių šilumos.

Ketvirtadienį lietaus tikimybė maža. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 12–17 laipsnių šilumos.

Hidrologinė situacija

Rugsėjo 22 d. šalyje stebimas vandens lygio kritimas, vietomis iki 63 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio kritimas.

Vandens temperatūra upėse – 12–22, ežeruose – 16–19, Kuršių mariose – 17, Baltijos jūroje – 17–18 laipsnių šilumos.

Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.

Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

