Klimatologai jau žino, kas laukia spalį – atskleidė, kada bus šilčiausia

2025-09-19 20:00 / šaltinis: Meteo.lt / aut.
šaltinis: Meteo.lt aut.
2025-09-19 20:00

Artėjant rugsėjo pabaigai ir spalio pradžiai, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos klimatologai prognozuoja kiek šiltesnius orus. Klimatologų teigimu, pirmosios trys spalio savaitės bus ne tik šiek tiek šiltesnės, bet ir sausesnės nei įprastai ir atskleidė kokių orų galime tikėtis.

Artėjant rugsėjo pabaigai ir spalio pradžiai, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos klimatologai prognozuoja kiek šiltesnius orus. Klimatologų teigimu, pirmosios trys spalio savaitės bus ne tik šiek tiek šiltesnės, bet ir sausesnės nei įprastai ir atskleidė kokių orų galime tikėtis.

1

Meteo.lt klimatologė Viktorija Mačiulytė dalinasi, kad rugsėjo pabaigoje ir pirmąsias spalio savaites orai turėtų būti šiltesni nei įprastai, tačiau labai nežymiai. 

„Rugsėjo pabaigoje oro temperatūra turėtų būti šiek tiek aukštesnė negu norma. Iki 0,5 °C laipsnių gali būti šilčiau nei įprasta rugsėjo pabaigai“, – prognozes pateikė klimatologė.

Panašiai, pasak V. Mačiulytės, turėtų būti ir pirmąsias 3 spalio savaites.

„Spalį temperatūra numatoma, kad irgi turėtų būti šiek tiek aukščiau normos, iki 0,5 °C šilčiau nei įprastai“, – sako klimatologė. 

Visgi V. Mačiulytė, pažymi, kad realiai tokie šilumos nuokrypiai gyventojams turėtų būti mažiau juntami. 

Meteo.lt pateiktuose grafikuose matyti, kad kol kas numatoma, kad šilčiausia turėtų būti 1-oji spalio savaitė, kurios metu vidutinė oro temperatūra sieks apie 10 °C (įprasta vidutinė oro temperatūra – 9,9 °C). 

Kiek vėsiau bus 2-ąją spalio savaitę, kada temperatūra bus apie 8,7 °C (Įprasta vidutinė oro temperatūra – 8,7 °C), o 3-iąją spalio savaitę prognozuojama, kad vidutiniškai laikysis apie 8 °C (įprasta vidutinė oro temperatūra – 7,2 °C) šiluma. 

Vidutinės oro temperatūros standartinė klimato norma Lietuvoje spalio mėnesį siekia apie 7,3 °C. 

Kritulių bus mažiau 

Be to, V. Mačiulytė pažymi, kad spalį šiuo metu prognozuojama, kad turėtų iškristi ir mažiau kritulių nei įprastai.

Skaičiuojama, kad kritulių kiekis šį rudens mėnesį bus apie 10 proc. mažesnis. 

Štai pirmąją spalio savaitę numatoma, kad turėtų iškristi apie 11,3 mm kritulių. 

Lietingiausia turėtų būti 2-ąją spalio savaitę, kada iškris apie 16,7 mm kritulių. 

Visgi 3-iąją spalio savaitę kritulių turėtų būti kiek mažiau – apie 12,4 mm. 

Vidutiniškai per spalio mėnesį iškrenta apie 68 mm kritulių. 

„Spalio bent jau pirmos 3 savaitės numatomos šiek tiek šiltesnės ir sausesnės nei įprasta“, – akcentuoja V. Mačiulytė. 

Tiesa, klimatologė atkreipia dėmesį, kad ilgalaikės prognozės dažnai turi mažą patikimumą, tad visiškai jomis pasikliauti nederėtų. 

Orų prognozė savaitei

Penktadienį, rugsėjo 19 d. protarpiais palis – daugiau rytą ir dienos pradžioje. Vėjas pietvakarių, vakarų 7–12 m/s, dieną gūsiai 15 m/s, pajūryje gūsiai iki 17 m/s. Naktį +12 – +14 °C, pajūryje +15 – +17 °C, dieną +18 – +22 °C.

Šeštadienį, rugsėjo 20 d. gali šiek tiek palyti, daugiausia šiaurinėje pusėje. Vėjas vakarų naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį +10 – +15 °C, dieną +21 – +25 °C, šilčiausia pietiniuose, pietvakariniuose rajonuose, vėsiausia pajūryje +18 – +20 °C.

Sekmadienį, rugsėjo 21 d. be lietaus. Vėjas nepastovus 5–10 m/s. Naktį +12 – +16 °C, dieną +22 – +27 °C, šilčiausia pietiniuose, pietvakariniuose rajonuose, vėsiausia pajūryje.

Pirmadienį, rugsėjo 22 d. naktį be lietaus, dieną lietaus debesys iš vakarų slinks per Lietuvą į rytus. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, dieną pietvakarių, vakarų 6–11 m/s. Naktį +13 – +17 °C, dieną +21 – +26 °C, vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose +16 – +20 °C.

Antradienį, rugsėjo 23 d. šiek tiek gali palyti pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, daugiausia naktį. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį +10 – +12 °C, vakaruose, šiaurės vakaruose +7 – +9 °C, dieną +12 – +17 °C, vėsiausia rytuose, pietryčiuose.

Trečiadienį, rugsėjo 24 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną šiaurės, šiaurės vakarų 6–11 m/s. Naktį +5 – +10 °C, dieną +13 – +15 °C.

Ketvirtadienį, rugsėjo 25 d. be lietaus. Vėjas šiaurinių krypčių 4–8 m/s. Naktį oro temperatūra tik +4 – +7 °C, kai kur dirvos paviršiuje galimos silpnos šalnos, dieną +14 – +16 °C.

Penktadienį, rugsėjo 26 d. be lietaus. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį oro temperatūra tik +4 – +7 °C, kai kur dirvos paviršiuje galimos silpnos šalnos, dieną +14 – +16 °C.

