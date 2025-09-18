Prieš atšalimą orai žengs su trenksmu: vieną dieną žada ir 27 laipsnių karštį

Pasak specialistės, Šiaurės Europoje dar kurį laiką išliks aktyvi audringų ciklonų sistema, kuri pasipildys naujais ciklonais iš vakarų ir šiaurės vakarų.
Pasak E. Latvėnaitės, Lietuva atsidurs neramioje ciklonų sistemos dalyje, kur keliaujantys atmosferos frontai dar kelias dienas atneš lietaus, o tuo pat metu didelėje Europos dalyje stiprės sausi ir šilti anticiklono Oldenburgia orai.
„Baltija ir ir Lietuva bus gana neramioje, pietinėje šios sistemos dalyje, kurioje vienas paskui kitą atmosferos frontai keliaus, mus irgi pasieks ir dar pora dienų palaistys, kai kur gausiau ir trankiau.
Virš didelės Europos dalies, su sausais, ramesniais ir šiltesniais orais stiprėja anticiklonas, vardu Oldenburgia“, – teigė sinoptikė.
Orų prognozė savaitei
Ketvirtadienį, rugsėjo 18-osios naktį vėl turėtų lyti, daugiausia vakarinėje Lietuvos pusėje, nakties pradžioje gausokai ir su perkūnija, dieną jau daug kur nulis, vakare vėl daugiau vakariniuose rajonuose. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Naktį 8–12°C, pajūryje 14–16°C, dieną 16–19°C.
Penktadienį, rugsėjo 19 d., protarpiais palis-daugiau ir gausiau dieną. Vėjas pietvakarių, vakarų 7–12 m/s, dieną gūsiai 15 m/s, pajūryje gūsiai iki 17 m/s. Naktį 12–14°C, pajūryje 15–17°C, dieną 19–22°C.
Šeštadienį, rugsėjo 20 d., gali šiek tiek palyti, daugiausia šiaurinėje pusėje. Vėjas vakarų 7–12 m/s. Naktį 12–16°C, dieną 20–25°C, šilčiausia pietiniuose, pietvakariniuose rajonuose iki 26°C, vėsiausia pajūryje.
Sekmadienį, rugsėjo 21 d., be ženklesnio lietaus (nebent vėlyvą vakarą gali trumpai, su perkūnija nulyti šiauriniam, šiaurės vakariniam pakraštyje). Vėjas nepastovus 5–10 m/s. Naktį 10–15°C, dieną 21–26°C, šilčiausia pietiniuose, pietvakariniuose rajonuose, vėsiausia pajūryje.
Pirmadienį, rugsėjo 22 d., be ženklesnio lietaus. Vėjas pietų, pietvakarių 6–11m/s. Naktį 13–17°C, dieną 22–27°C, vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose.
Antradienį, rugsėjo 23 d., šiek tiek gali palyti, naktį daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas nepastovus 5–10 m/s. Naktį 12–16°C, dieną 18–21°C, vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose 15–17°C.
Trečiadienį, rugsėjo 24 d., be lietaus. Vėjas nepastovus naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį 5–8°C, dieną 13–15°C.
Ketvirtadienį, rugsėjo 25 d., be lietaus. Vėjas nepastovus naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį oro temperatūra tik 2–6°C, dirvos paviršiuje šalnos (tikslinsime, kokios), dieną 12–14°C
