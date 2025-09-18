Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prieš atšalimą orai žengs su trenksmu: vieną dieną žada ir 27 laipsnių karštį

2025-09-18 10:58 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-18 10:58

Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė pasakojo, kad Šiaurės Europoje įsivyravusi aktyvi ciklonų sistema dar nesitrauks – per Lietuvą keliaus atmosferos frontai, atnešdami lietų ir perkūniją, o tuo metu didelėje Europos dalyje įsitvirtins sausi, ramūs ir šilti anticiklono Oldenburgia orai.

Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė pasakojo, kad Šiaurės Europoje įsivyravusi aktyvi ciklonų sistema dar nesitrauks – per Lietuvą keliaus atmosferos frontai, atnešdami lietų ir perkūniją, o tuo metu didelėje Europos dalyje įsitvirtins sausi, ramūs ir šilti anticiklono Oldenburgia orai.

1

Pasak specialistės, Šiaurės Europoje dar kurį laiką išliks aktyvi audringų ciklonų sistema, kuri pasipildys naujais ciklonais iš vakarų ir šiaurės vakarų.

„Gana audringų ciklonų sistema vis dar laikysis virš Šiaurės Europos ir kol kas dar pasipildys naujais ciklonais iš vakarų, šiaurės vakarų“, – rašė ji.

Pasak E. Latvėnaitės, Lietuva atsidurs neramioje ciklonų sistemos dalyje, kur keliaujantys atmosferos frontai dar kelias dienas atneš lietaus, o tuo pat metu didelėje Europos dalyje stiprės sausi ir šilti anticiklono Oldenburgia orai.

„Baltija ir ir Lietuva bus gana neramioje, pietinėje šios sistemos dalyje, kurioje vienas paskui kitą atmosferos frontai keliaus, mus irgi pasieks ir dar pora dienų palaistys, kai kur gausiau ir trankiau.

Virš didelės Europos dalies, su sausais, ramesniais ir šiltesniais orais stiprėja anticiklonas, vardu Oldenburgia“, – teigė sinoptikė.

Orų prognozė savaitei

Ketvirtadienį, rugsėjo 18-osios naktį vėl turėtų lyti, daugiausia vakarinėje Lietuvos pusėje, nakties pradžioje gausokai ir su perkūnija, dieną jau daug kur nulis, vakare vėl daugiau vakariniuose rajonuose. Vėjas vakarų, pietvakarių 712 m/s, pajūryje gūsiai 1517 m/s. Naktį 812°C, pajūryje 1416°C, dieną 1619°C.

Penktadienį, rugsėjo 19 d., protarpiais palis-daugiau ir gausiau dieną. Vėjas pietvakarių, vakarų 712 m/s, dieną gūsiai 15 m/s, pajūryje gūsiai iki 17 m/s. Naktį 1214°C, pajūryje 1517°C, dieną 1922°C.

Šeštadienį, rugsėjo 20 d., gali šiek tiek palyti, daugiausia šiaurinėje pusėje. Vėjas vakarų 712 m/s. Naktį 1216°C, dieną 2025°C, šilčiausia pietiniuose, pietvakariniuose rajonuose iki 26°C, vėsiausia pajūryje.

Sekmadienį, rugsėjo 21 d., be ženklesnio lietaus (nebent vėlyvą vakarą gali trumpai, su perkūnija nulyti šiauriniam, šiaurės vakariniam pakraštyje). Vėjas nepastovus 510 m/s. Naktį 1015°C, dieną 2126°C, šilčiausia pietiniuose, pietvakariniuose rajonuose, vėsiausia pajūryje.

Pirmadienį, rugsėjo 22 d., be ženklesnio lietaus. Vėjas pietų, pietvakarių 611m/s. Naktį 1317°C, dieną 2227°C, vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose.

Antradienį, rugsėjo 23 d., šiek tiek gali palyti, naktį daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas nepastovus 510 m/s. Naktį 1216°C, dieną 1821°C, vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose 1517°C.

Trečiadienį, rugsėjo 24 d., be lietaus. Vėjas nepastovus naktį 37 m/s, dieną 510 m/s. Naktį 58°C, dieną 1315°C.

Ketvirtadienį, rugsėjo 25 d., be lietaus. Vėjas nepastovus naktį 37 m/s, dieną 510 m/s. Naktį oro temperatūra tik 26°C, dirvos paviršiuje šalnos (tikslinsime, kokios), dieną 1214°C

