TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kaip į vandenį pradingusi: Dovilė Šakalienė slepiasi nuo atsakomybės dėl dronų?

2025-09-17 21:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-17 21:15

Ar per rusiškų dronų ataką prieš Lenkiją bepiločiai buvo įskridę ir į Lietuvą – vis dar nežinia. Tą slaptame posėdyje trečiadienį bandė aiškintis Seimo nariai, bet tiek Krašto apsaugos ministerijai, tiek ir kariuomenei teko pripažinti, kad Lietuva nežino – buvo pažeista oro erdvė, ar ne.

Ar per rusiškų dronų ataką prieš Lenkiją bepiločiai buvo įskridę ir į Lietuvą – vis dar nežinia. Tą slaptame posėdyje trečiadienį bandė aiškintis Seimo nariai, bet tiek Krašto apsaugos ministerijai, tiek ir kariuomenei teko pripažinti, kad Lietuva nežino – buvo pažeista oro erdvė, ar ne.

16

Nors į orą kilo sąjungininkų naikintuvai, bet jie nieko neaptiko, todėl šis klausimas taip ir liko neatsakytas.

Anksčiau opozicija įtarė, kad įskridimo faktą ministrė Dovilė Šakalienė slepia, bet dabar jau įtarinėja, kad ji slepiasi ir pati. Todėl jau pasigirdo kalbų ir apie galimą interpeliaciją

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.

Kai kelios dešimtys dronų praėjusią savaitę skrido į Lenkiją, vokiečių žiniasklaida pranešė, kad keli bepiločiai buvo įskridę ir į Lietuvą.

Kariuomenė ir Krašto apsaugos ministerija tai bandė neigti, bet dvejonių neišsklaidė. Opozicija įtaria, kad prisižadėjusi visus dronus numušti, ministrė D. Šakalienė nusprendė tiesiog slėpti dronų įskridimą. 

„Jeigu tiktai kyla kokia nors abejonė, grėsmė dėl ponios D. Šakalienės įvaizdžio, tai kariuomenei liepta tylėti“, – sakė „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis. 

Pasiaiškinti, kaip buvo iš tiesų, politikai nutarė uždarame Seimo komitete. Pakvietė tiek kariuomenės, tiek ministerijos vadovus.

Bet net ir po tokio posėdžio aiškiau nepasidarė. Nors yra faktas, kad rugsėjo 10-ąją sąjungininkų naikintuvai į orą kilo net tris kartus.

Pastebėti neatpažinti objektai

Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras, paklaustas apie pastebėtus neatpažintus objektus, pripažino atsakymo neturintis. 

„Mes negalime atsakyti, nes jie buvo neatpažinti objektai, kurie eigoje nepasitvirtino, kaip niekas. Tai galėjo meteorologiniai reiškiniai, galėjo būti ir paukščių pulkai migruojantys, ir visi kitokie dalykai“, – mąstė jis.

Kitaip tariant, radaruose pamatę kažką įtartino, kariai kelia naikintuvus ir siunčia juos į vietą, kad šie patikrintų, ar kažkas įskrido į Lietuvos oro erdvę, ar ne. Bet naikintuvams nuskridus, jie nieko nepamatė. 

„O galėjo teoriškai būti, kad gavote pranešimą, nuvykote patikrinti, nieko neradote, bet tas objektas, jis jau pakeitęs trajektoriją, pažemėjęs, kad radaras nefiksuotų, teoriškai taip gali būti? – Ne, tai jūs... Aš nesiimu spekuliuoti, kariuomenė yra organizacija rimta, kuri remiasi faktais, tai mes faktus ir pateikėme“, – atsakinėjo į klausimus R. Vaikšnoras. 

„Tai yra neatpažintas objektas ir, žinote, tada leistis į teorinius pamąstymus, kas tai galėtų būti, yra neatsakinga“, – papildė Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa.

Baltarusija apie dronus įspėjo

Faktas, kad Lietuva neturi duomenų, jog kažkas buvo įskridęs, sako ir prezidentas. 

„Jeigu dronai būtų skridę ir jeigu jie tikrai realiai būtų buvę nustatyti, aš būčiau pirmas, kuris būtų apie tai sužinojęs“, – ramino visuomenę Gitanas Nausėda.

Bet faktas ir tai, kad mūsų turimi radarai nėra patys tinkamiausi, dronus jiems aptikti – sudėtinga, o kartais ir neįmanoma. Sąjungininkų naikintuvai taip pat turi radarus, bet kaip parodė ataka prieš Lenkiją – senesni naikintuvai taip pat ne visada mato „Shahedus“ ir „Gerberas“.

„Mes, nagrinėdami Lenkijos atvejį, gerai žinome ir matome, kad F-35 suveikė. <...> Bet, pavyzdžiui, F-16 jau yra ribotesnės galimybės“, – kalbėjo buvęs Krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas.

Bet Krašto apsaugos ministerija iš esmės pripažino, kad rugsėjo 9-ąją gavo perspėjimą dėl dronų iš baltarusių. 

Lenkijos kariuomenės vadas patvirtino viešai, kad gavo baltarusių perspėjimą apie skrendančius dronus. O Dovilė Šakalienė iki šiol bandė slėpti šią informaciją. Nei tvirtino, nei neigė tokį faktą. 

„Be abejo, tam tikros karštosios linijos egzistuoja, kad išvengti tam tikrų incidentų. Čia nieko naujo, visos valstybės tą turi“, – aptarė situaciją prezidento patarėjas Deividas Matulionis.

D. Šakalienės vieta – nežinoma

Bet opozicijos įtarimai, kad D. Šakalienė kažką slepia, nesibaigia. Dabar įtaria, kad nuo nepatogių klausimų slepiasi ji pati.

„Aš jums duosiu kelis pavyzdžius: Liberalų frakcija bando susitikti jau kelias savaites su ministre – nėra. Tėvynės sąjunga bando susitikti su ministre – nėra. Vyksta Antikorupcijos komisijos posėdis jos klausimu – jos nėra. Šiandien vyksta nuotolinis, ryte vyko nuotolinis NSGK posėdis – jos vėl nėra“, – išdėstė L. Kasčiūnas. 

Ministrės atstovas dar prieš kelias dienas informavo, kad D. Šakalienė serga. Praėjusią savaitę buvo skelbta, kad ji užsikrėtė koronavirusu, o nedarbingumas tęsiasi ir šią savaitę. 

„Kai aš paklausiau atstovų prezidentūros, ar pirmadienį jinai buvo pas jus užsukusi? Sako, buvo. Reiškias, visa ta pasaka apie tai, kad dabar yra kažkoks nedarbingumas, yra sukurta pasaka. Reiškias, bėgama yra nuo klausimų, atsakymų nėra, užtikrintumo nėra, saugumo jausmo valstybėje nėra“, – kritikavo buvęs Krašto apsaugos ministras.

„Mes neturime Krašto apsaugos ministerijoje lyderio. Lyderis, kuris randa sprendimus, juos priima čia ir dabar, ir tokius, kokius reikia. Šiai dienai mes turime lyderį, kuris generuoja ir priima tiktai klaidas“, – kalbėjo „valstiečių“ frakcijos narys Dainius Gaižauskas. 

Gaižauskas, nors ir yra naujai suburtos valdančiųjų koalicijos narys, bet D. Šakalienę kritikuoja jau ne pirmą kartą. Remigijus Žemaitaitis sako jaučiantis, kad Šakalienės Seime laukia interpeliacija. 

„Lauryno Kasčiūno ir Sauliaus Skvernelio, ir Viktorijos Čmilytės-Nielsen veiksmai Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete, akivaizdu, veda prie to, kad jie rengs interpeliaciją“, – savo apmąstymais dalinosi jis. 

Galvos skausmo D. Šakalienei gali būti ir daugiau – STT pranešė, kad pradėjo ikiteisminį tyrimą, aiškinsis braziliškų transporto lėktuvų „Embraer“ pirkimo aplinkybes. Į pareigūnus kreipėsi opozicija, įtaria, kad kad braziliški „Embraer“ lėktuvai galėjo būti pasirinkti neskaidriai.

Visą reportažą žiūrėkite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VILNIUS
VILNIUS
2025-09-17 21:38
Tai pati blogiausia Vyriausybė Lietuvos istorijoje.
Atsakyti
papuga
papuga
2025-09-17 21:29
Kaip sita papuga isviso gali buti ministre, ir neseip ministere, o krasto apsaugos ministre, kur visiems fantazuoja apie sauguma.
Atsakyti
Taigi sedi prie tvoros
Taigi sedi prie tvoros
2025-09-17 21:19
Su pize numusines
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (16)
