Lenkija deportuoja jauną ukrainietį: į Šengeno zoną bus draudžiama atvykti 5 metus

21 metų Ukrainos piliečiui taip pat bus uždrausta atvykti į Šengeno zoną 5 metus.
Anksčiau buvo pranešta, kad Lenkijos specialiosios tarnybos apkaltino ukrainietį ir baltarusę pilotuojant droną, kuris skraidė virš vyriausybės.
Sulaikė ir Baltarusijos pilietę
Anksčiau TVN24 rašė, kad Lenkijos specialiųjų tarnybų koordinatoriaus Jaceko Dobrzynskio atstovas spaudai pranešė, kad droną, kuris pirmadienio vakarą buvo pastebėtas virš vyriausybės pastato Varšuvoje, tariamai valdė ukrainietis ir Baltarusijos pilietė. Sulaikyti 21 metų Ukrainos pilietis ir 17 metų Baltarusijos pilietė.
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pirmadienio vakarą socialiniame tinkle „X“ pranešė, kad valstybės saugumo tarnybos (SOP) neseniai neutralizavo virš vyriausybės pastatų ir Belvederio rūmų skraidžiusį droną.
Iš pradžių buvo skelbta, kad dėl incidento buvo sulaikyti du Baltarusijos piliečiai.
