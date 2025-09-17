Kunigui – rimti kaltinimai: jo bute rastas negyvas 21-erių studentas ir narkotikai

Kaip informavo buvusieji teisme, pats kunigas ten nepasirodė. Pagal taisykles, jis neprivalėjo dalyvauti, tačiau ne vienam kilo klausimas – kodėl?
Teisme atversta kunigo byla, pats kunigas nepasirodė
Antradienį, rugsėjo 16 d., Sosnoveco apygardos teisme atversta Krystiano K. Duchownego byla, kuriame jis kaltinamas netyčiniu jauno vyro, kurio kūnas buvo rastas bute klebonijoje, mirties sukėlimu, didelio kiekio narkotikų laikymu ir seksualiniu nusikaltimu.
Siekdami apsaugoti tyrimo medžiagą ir šeimą, prokurorai nenori atskleisti naujausių kaltinimų detalių. Teismas vyksta už uždarų durų, rašo fakt.pl.
„Sosnoveco teismo koridorius užpildė žurnalistai, tačiau pats kaltinamasis nepasirodė“, – pranešė vietoje buvusi fakt.pl žurnalistė Aleksandra Ratajczak.
Ar kunigas Krystianas K. bijo susitikti su žiniasklaidos atstovais? Jo gynėjas, advokatas Arkadiuszas Ludwiczekas, pareiškė, kad kunigas neprivalo dalyvauti pirmajame posėdyje.
„Mano klientas gali pateikti paaiškinimą bet kuriuo jam patogiu metu. Jis nenorėjo dalyvauti šiandienos posėdyje. Jis turi tokią teisę“, – sakė advokatas A. Luwiczekas.
Kodėl kunigas neprivalo pasirodyti teisme? Tokį klausimą Lenkijos žurnalistai uždavė Sosnveco apygardos prokuratūros atstovui spaudai Bartoszui Kilianui.
„Kaltinamasis neprivalo dalyvauti teisme, nes jam pateikti kaltinimai nėra susiję su nusikaltimu. Netyčinis nužudymas nėra nusikaltimas, jis baudžiamas nuo trijų mėnesių iki penkerių metų laisvės atėmimu (pagal Lenkijos įstatymus – aut past.)“, – sakė B. Kilianas.
Kaltinamasis privalėtų dalyvauti teisme tik tuo atveju, jei kuris nors iš veiksmų būtų užtraukęs mažiausiai trejų metų bausmę. Šiuo atveju mažiausia bausmė yra trys mėnesiai.
Kunigo teismas vyksta už uždarų durų. Žurnalistai nebuvo įleisti į salę net skaitant kaltinamąjį aktą. 21 metų jaunuolio tėvas pasirodė prie teismo salės kaip papildomas kaltintojas. Vyras nenorėjo kalbėtis su žurnalistais.
Kunigo bute – 21-erių jaunuolio kūnas ir narkotikai
Lenkijos žiniasklaida primena, kad jaunas 21-erių studentas be sąmonės buvo rastas 2024 m. kovo 20 d. kunigo Krystiano K. bute prie Nekaltojo Švenčiausiosios Mergelės Marijos Prasidėjimo parapijos Sosnovece. Jaunas vaikinas gulėjo ant grindų. Jaunuolis buvo gaivinamas, tačiau nesėkmingai.
Kunigas tuo metu buvo apsvaigęs nuo narkotikų. Jo bute buvo rasta 3,55 g narkotinių medžiagų. Toks kiekis būtų pakankamas kelioms dešimtims žmonių apsvaiginti.
Iš pradžių kunigas nepripažino kaltės ir atsisakė pateikti paaiškinimus. Teismas jam skyrė policijos priežiūrą, uždraudė išvykti iš šalies ir konfiskavo pasą.
Į šią tragediją sureagavo ir vyskupija. Sosnoveco vyskupija atsiribojo nuo Krystiano K. veiklos. Kunigas parapijoje gyveno kaip rezidentas, tai reiškia, kad turėjo teisę ten apsistoti, bet nebuvo klebonas ar vikaras.
Be to, jis ėjo vyskupų teismo teisėjo pareigas. Po tragedijos jis buvo nušalintas iš visų pareigų.
Kunigo Krystiano K. byla sukėlė didžiulį skandalą. Tai viena kontroversiškiausių istorijų Lenkijos Bažnyčioje per pastaruosius metus.
