Kalendorius
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
10
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Tylą nutraukė žiauriai nužudytos ukrainietės šeima: „Jos gyvenimas buvo atimtas pačiu siaubingiausiu būdu“

2025-09-11 15:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-11 15:55

Po to, kai Vladimiras Putinas įsakė Rusijos kariuomenei įsiveržti į Ukrainą, 23 metų Iryna Zarutska  pabėgo iš karo zonos ir pradėjo kurti naują gyvenimą Šarlotės mieste, Šiaurės Karolinoje. Jos draugai atskleidė, kad ji buvo pasiryžusi susikurti saugesnę ateitį ir gyventi Amerikoje. Tačiau rugpjūčio 22 dieną traukinyje Iryna buvo mirtinai sužeista peiliu – vyras, sėdėjęs už jos, ištraukė kišeninį peiliuką, atsistojo ir puolė ją per gerklę.

Iryna Zarutska ir žvakė (nuotr. soc. tinklų ir 123rf.com)

Po to, kai Vladimiras Putinas įsakė Rusijos kariuomenei įsiveržti į Ukrainą, 23 metų Iryna Zarutska  pabėgo iš karo zonos ir pradėjo kurti naują gyvenimą Šarlotės mieste, Šiaurės Karolinoje. Jos draugai atskleidė, kad ji buvo pasiryžusi susikurti saugesnę ateitį ir gyventi Amerikoje. Tačiau rugpjūčio 22 dieną traukinyje Iryna buvo mirtinai sužeista peiliu – vyras, sėdėjęs už jos, ištraukė kišeninį peiliuką, atsistojo ir puolė ją per gerklę.

REKLAMA
10

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šis atsitiktinis užpuolimas buvo užfiksuotas vaizdo kameromis, o siaubingas įvykis sukrėtė visą bendruomenę, skelbė dailystar.co.uk.

REKLAMA
REKLAMA

Užpuolikas suimtas

Decarlos Brown Jr. buvo suimtas ir apkaltintas Irynos nužudymu. Jam pateikti kaltinimai dėl peilio panaudojimo ir pirmojo laipsnio žmogžudystės. Jei bus pripažintas kaltu federaliniame teisme, jam gali grėsti mirties bausmė, nors Šiaurės Karolina beveik dešimtmetį jos nevykdo.

REKLAMA

Generalinė prokurorė Pam Bondi, siekianti griežčiausios bausmės, pareiškė, kad šis siaubingas nusikaltimas yra tiesioginė nesėkmingos, pernelyg švelnios nusikalstamumo politikos pasekmė, ir žada siekti maksimalaus nuosprendžio – Brownas daugiau niekada nebus laisvas.

„Sieksime maksimalaus bausmės už šį neleistiną smurto aktą – jis daugiau niekada nematys dienos šviesos kaip laisvas žmogus“, – sakė ji.

REKLAMA
REKLAMA

Po tragiško įvykio Irynos šeima prabilo apie savo neišmatuojamą skausmą ir neteisybę: „Mes esame neišmatuojamai sukrėsti. Iryna atvyko čia ieškoti taikos ir saugumo, tačiau vietoje to jos gyvenimas buvo atimtas pačiu siaubingiausiu būdu. Nė viena šeima neturėtų išgyventi tokio skausmo.“

Jie pabrėžė, kad Iryna atvyko ieškoti taikos ir saugumo, bet jos gyvenimas buvo atimtas pačiu siaubingiausiu būdu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

JAV Šiaurės Karolinos vakarų apygardos prokuroras Russas Fergusonas pranešė, kad tyrimo metu gali būti pareikšti papildomi kaltinimai.

Federalinė byla vyks kartu su valstybės byla, tačiau miesto valdžia ėmėsi priemonių stiprinti saugumą viešojo transporto linijose. Šarlotės merė Vi Lyles savo laiške gyventojams kritikavo teismų sistemą, pavadindama šią žmogžudystę „tragišku teismų nesėkmės atveju“.

REKLAMA

Ji atkreipė dėmesį, kad miesto pareigūnai sulaiko nusikaltėlius, kurie netrukus paleidžiami, o tai kelia pavojų visuomenei.

Šis tragiškas incidentas parodė, kaip svarbu stiprinti viešojo saugumo priemones ir užtikrinti, kad teisinė sistema efektyviai apsaugotų nekaltus žmones nuo smurto ir nusikaltimų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų