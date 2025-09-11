Tylą nutraukė žiauriai nužudytos ukrainietės šeima: „Jos gyvenimas buvo atimtas pačiu siaubingiausiu būdu“

Šis atsitiktinis užpuolimas buvo užfiksuotas vaizdo kameromis, o siaubingas įvykis sukrėtė visą bendruomenę, skelbė dailystar.co.uk.
Užpuolikas suimtas
Decarlos Brown Jr. buvo suimtas ir apkaltintas Irynos nužudymu. Jam pateikti kaltinimai dėl peilio panaudojimo ir pirmojo laipsnio žmogžudystės. Jei bus pripažintas kaltu federaliniame teisme, jam gali grėsti mirties bausmė, nors Šiaurės Karolina beveik dešimtmetį jos nevykdo.
Generalinė prokurorė Pam Bondi, siekianti griežčiausios bausmės, pareiškė, kad šis siaubingas nusikaltimas yra tiesioginė nesėkmingos, pernelyg švelnios nusikalstamumo politikos pasekmė, ir žada siekti maksimalaus nuosprendžio – Brownas daugiau niekada nebus laisvas.
„Sieksime maksimalaus bausmės už šį neleistiną smurto aktą – jis daugiau niekada nematys dienos šviesos kaip laisvas žmogus“, – sakė ji.
Po tragiško įvykio Irynos šeima prabilo apie savo neišmatuojamą skausmą ir neteisybę: „Mes esame neišmatuojamai sukrėsti. Iryna atvyko čia ieškoti taikos ir saugumo, tačiau vietoje to jos gyvenimas buvo atimtas pačiu siaubingiausiu būdu. Nė viena šeima neturėtų išgyventi tokio skausmo.“
Jie pabrėžė, kad Iryna atvyko ieškoti taikos ir saugumo, bet jos gyvenimas buvo atimtas pačiu siaubingiausiu būdu.
JAV Šiaurės Karolinos vakarų apygardos prokuroras Russas Fergusonas pranešė, kad tyrimo metu gali būti pareikšti papildomi kaltinimai.
Federalinė byla vyks kartu su valstybės byla, tačiau miesto valdžia ėmėsi priemonių stiprinti saugumą viešojo transporto linijose. Šarlotės merė Vi Lyles savo laiške gyventojams kritikavo teismų sistemą, pavadindama šią žmogžudystę „tragišku teismų nesėkmės atveju“.
Ji atkreipė dėmesį, kad miesto pareigūnai sulaiko nusikaltėlius, kurie netrukus paleidžiami, o tai kelia pavojų visuomenei.
Šis tragiškas incidentas parodė, kaip svarbu stiprinti viešojo saugumo priemones ir užtikrinti, kad teisinė sistema efektyviai apsaugotų nekaltus žmones nuo smurto ir nusikaltimų.
JUST IN: Newly released video shows the moments after Iryna Zarutska was fatally stabbed while riding a train in Charlotte, North Carolina.— Fox News (@FoxNews) September 9, 2025
The Justice Department has charged Decarlos Dejuan Brown Jr. with one count of committing an act causing death on a mass transportation… pic.twitter.com/WMHSr66ZPs
