Užgeso perspektyvaus 16-mečio futbolininko gyvybė: taip ir nespėjo pasirašyti svarbios sutarties

Éderis Smicas Valencia Ambuila žuvo atostogų metu, skelbė dailystar.co.uk.
Netektis
Avarija įvyko rugsėjo 7 d. Guachené mieste, netoli Kalio, Kolumbijoje.
Jo mirtį patvirtino jo atstovaujamas klubas „Academia Alemana Popayán“ (AAFP), garsėjantis jaunų talentų, turinčių tarptautinį potencialą, ugdymu.
Atstovas spaudai pareiškė: „Su giliu liūdesiu pranešame apie mūsų žaidėjo Éderio Smico Valencia Ambuila žūtį per automobilių avariją, kai jis atostogavo Guachené mieste. Mes teikiame paramą jo šeimai ir pagerbsime jo atminimą. Jis amžinai liks mūsų širdyse.“
Pasak vietos žiniasklaidos, Éderis taip pat turėjo atstovauti Kolumbijos U-17 rinktinei 2026 m. Pietų Amerikos U-17 čempionate.
Pranešama, kad tyrimas dėl mirtinos avarijos vis dar vyksta.
Internete pasipylė užuojautos tragiškai žuvusiam jaunam talentui. Vienas gerbėjas platformoje „X“ parašė: „Tegul Dievas laiko tave savo šlovėje, Éderi.“
„Stiprybės jo šeimai, draugams ir komandos draugams.“
Trečias rašė:„Tiesiog tragiška istorija apie vaiką, kuriam tebuvo 16 metų.“
