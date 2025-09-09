Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Užgeso perspektyvaus 16-mečio futbolininko gyvybė: taip ir nespėjo pasirašyti svarbios sutarties

2025-09-09 12:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-09 12:55

Pranešama, kad automobilių avarijoje žuvo perspektyvus jaunas futbolininkas. 16-mečio Éderis Smicas Valencia gyvybė užgeso likus vos kelioms dienoms iki planuotos kelionės į Niujorką, kur turėjo pasirašyti sutartį su MLS komanda „New York Red Bulls“.

Žvakės (nuotr. 123rf.com)

Pranešama, kad automobilių avarijoje žuvo perspektyvus jaunas futbolininkas. 16-mečio Éderis Smicas Valencia gyvybė užgeso likus vos kelioms dienoms iki planuotos kelionės į Niujorką, kur turėjo pasirašyti sutartį su MLS komanda „New York Red Bulls“.

REKLAMA
0

Éderis Smicas Valencia Ambuila žuvo atostogų metu, skelbė dailystar.co.uk.

Netektis

Avarija įvyko rugsėjo 7 d. Guachené mieste, netoli Kalio, Kolumbijoje.

Jo mirtį patvirtino jo atstovaujamas klubas „Academia Alemana Popayán“ (AAFP), garsėjantis jaunų talentų, turinčių tarptautinį potencialą, ugdymu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atstovas spaudai pareiškė: „Su giliu liūdesiu pranešame apie mūsų žaidėjo Éderio Smico Valencia Ambuila žūtį per automobilių avariją, kai jis atostogavo Guachené mieste. Mes teikiame paramą jo šeimai ir pagerbsime jo atminimą. Jis amžinai liks mūsų širdyse.“

REKLAMA
REKLAMA

Pasak vietos žiniasklaidos, Éderis taip pat turėjo atstovauti Kolumbijos U-17 rinktinei 2026 m. Pietų Amerikos U-17 čempionate.

REKLAMA

Pranešama, kad tyrimas dėl mirtinos avarijos vis dar vyksta.

Internete pasipylė užuojautos tragiškai žuvusiam jaunam talentui. Vienas gerbėjas platformoje „X“ parašė: „Tegul Dievas laiko tave savo šlovėje, Éderi.“

„Stiprybės jo šeimai, draugams ir komandos draugams.“

Trečias rašė:„Tiesiog tragiška istorija apie vaiką, kuriam tebuvo 16 metų.“

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Žvakės (nuotr. 123rf.com)
Žuvo vos 20-metė grožio karalienė: šeimos skausmui ribų nėra (1)
Žvakė (nuotr. 123rf.com)
Tragiška meilės istorijos pabaiga: žuvo garsūs keliautojai (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų