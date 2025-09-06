Milane prasideda atsisveikinimas su dizaineriu Giorgio Armani: eilėje laukia šimtai žmonių

Visuomenės nariai gali atiduoti pagarbą italų mados legendai garsiajame „Teatro Armani“ pastate Milane, kur pastatytas jo karstas.
Prieš pastato atidarymą 9:00 val. vietos laiku (10:00 val. Lietuvos laiku) eilėje prie durų laukė šimtai žmonių.
Viešas atsisveikinimas su G. Armani truks dvi dienas, iki privačių laidotuvių pirmadienį.
Italų dizaineris mirė ketvirtadienį, būdamas 91-erių.
G. Armani dėl sveikatos būklės šiemet atšaukė savo vyriškų drabužių kolekcijos pristatymą Milane, dėl gydytojo nurodymų taip pat praleido „Armani Prive“ kolekcijos pristatymą Paryžiuje.
„Per 20 „Armani Prive“ metų tai pirmas kartas, kai aš nesu Paryžiuje“, – liepos mėnesį AFP atsiųstame laiške pažymėjo jis.
Skelbiama, kad italų mados legenda mirė „artimųjų apsuptyje“.
Jis mirė likus vos kelioms savaitėms iki jo vardo prekių ženklo 50-mečio jubiliejaus.
