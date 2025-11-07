Šaras griežtas ir po pergalės: „Jei trūksta motyvacijos žaidžiant „Fenerbahče“, jos nebus niekada“

Po pergalės lietuvis pasidžiaugė tuo, kad jo komandai pavyko branginti kamuolį.
„Mes gana gerai kontroliavome žaidimą. Vis tik kai kuriose situacijose ne itin tinkamai reagavome į jų gynybos pokyčius. Puiku, kad suklydome vos penkis kartus, nes gerai saugojome kamuolį. Net jei ir nesusikurdavome progų, vis tiek pataikėme.
Akivaizdu, kad 18 puolime atkovotų kamuolių yra labai geras skaičius. Vaikinai parodė gerą kovinę dvasią. Vis tik turime būti geresni. Ketvirtajame kėlinyje jie metė 13 baudų ir kai kuriose situacijose jie gaudavo tai, ko norėjo, bet didžiąja dalimi rungtynes kontroliavome“, – kalbėjo Š.Jasikevičius.
Lietuvis pabrėžė ir treniruočių svarbą bei dabartinę žaidėjų motyvaciją.
„Man nereikia motyvuoti žaidėjų, jie yra profesionalūs sportininkai, jei nesi motyvuotas žaisti „Fenerbahče“, niekada nebūsi motyvuotas. Mes turėjome sunkią savaitę, atlikome savo darbą prieš Mersino komandą ir turėjome dvi treniruotes, o tai labai svarbu šiame beprotiškame sezone, kai nėra kada skirti laiko treniruotėms“, – akcentavo strategas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!