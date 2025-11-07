 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

S.Dinwiddie fantastiškas tritaškis užtikrino „Bayern“ pergalę prieš „Paris“

2025-11-07 00:09 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-07 00:09

Permainingose Eurolygos rungtynėse Paryžiuje vietos „Paris“ (4/5) 82:86 (19:22, 23:31, 26:11, 14:22)pripažino Miuncheno „Bayern“ (5/4) pranašumą.

Bavarai švenčia pergalę Paryžiuje (Euroleague.net)

Permainingose Eurolygos rungtynėse Paryžiuje vietos „Paris“ (4/5) 82:86 (19:22, 23:31, 26:11, 14:22)pripažino Miuncheno „Bayern“ (5/4) pranašumą.

REKLAMA
0

Ketvirtajame kėlinyje bavarus patraukė trys iš eilės Xaviero Rathano-Mayeso tritaškiai – 81:74. Nepaisant jų, „Paris“ nepasidavė ir prasidėjus paskutinei minutei komandas skyrė 2 taškai – 79:81.

Tada išaušo visą mačą tylėjusio Spencerie Dinwiddie valanda. Amerikietis paskutinėmis atakos sekundėmis smeigė beprotišką tritaškį (84:79), į kurį netrukus atsakė Sebastianas Herrera – 82:84. Bavarai neužpuolė ir idealią progą išvesti šeimininkus į priekį turėjo Justinas Robinsonas, bet jis laisvas prametė tritaškį, o S.Dinwiddie atkovojęs kamuolį atliko rezultatyvų perdavimą Vladimirui Lučičiui, kuris tvirtino „Bayern“ laimėjimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

S.Dinwiddie tritaškis:

Bavarai puikiai pradėjo rungtynes, kurias atidarė neįtikėtinas Andreaso Obsto tritaškis, o vėliau jų persvara pasiekė dviženklę, su kuria „Bayern“ išėjo ir į pertrauką – 53:42.

REKLAMA
REKLAMA

A.Obsto šūvis:

Praktiškai visą deficitą „Paris“ panaikino per 4 trečiojo kėlinio minutes (56:57), o nuo to laiko kova aikštėje vyko taškas į tašką. 

REKLAMA

Paskutinę minutę iššovęs S.Dinwiddie per 16 minučių surinko 8 taškus (0/1 dvit., 2/4 trit., 2/2 baud.), 4 atkovotus kamuolius, 5 rezultatyvius perdavimus, 5 klaidas, 4 pražangas ir 6 naudingumo balus.

„Paris“: Justinas Robinsonas 22, Nadiras Hifi 21 (1/6 trit., 9 išpr. praž.), Sebastianas Herrera 12.

„Bayern“: Xavieras Rathanas-Mayesas 16 (5/9 trit.), Vladimiras Lučičius, Andreasas Obstas ir Wenyenas Gabrielis po 12.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų