S.Dinwiddie fantastiškas tritaškis užtikrino „Bayern“ pergalę prieš „Paris“

Ketvirtajame kėlinyje bavarus patraukė trys iš eilės Xaviero Rathano-Mayeso tritaškiai – 81:74. Nepaisant jų, „Paris“ nepasidavė ir prasidėjus paskutinei minutei komandas skyrė 2 taškai – 79:81.
Tada išaušo visą mačą tylėjusio Spencerie Dinwiddie valanda. Amerikietis paskutinėmis atakos sekundėmis smeigė beprotišką tritaškį (84:79), į kurį netrukus atsakė Sebastianas Herrera – 82:84. Bavarai neužpuolė ir idealią progą išvesti šeimininkus į priekį turėjo Justinas Robinsonas, bet jis laisvas prametė tritaškį, o S.Dinwiddie atkovojęs kamuolį atliko rezultatyvų perdavimą Vladimirui Lučičiui, kuris tvirtino „Bayern“ laimėjimą.
S.Dinwiddie tritaškis:
SPENCER DINWIDDIE TOUGH DAGGER IN HIS SECOND EUROLEAGUE GAME 😱 pic.twitter.com/ipwmOBHiK1— Eurohoops (@Eurohoopsnet) November 6, 2025
Bavarai puikiai pradėjo rungtynes, kurias atidarė neįtikėtinas Andreaso Obsto tritaškis, o vėliau jų persvara pasiekė dviženklę, su kuria „Bayern“ išėjo ir į pertrauką – 53:42.
A.Obsto šūvis:
Praktiškai visą deficitą „Paris“ panaikino per 4 trečiojo kėlinio minutes (56:57), o nuo to laiko kova aikštėje vyko taškas į tašką.
Paskutinę minutę iššovęs S.Dinwiddie per 16 minučių surinko 8 taškus (0/1 dvit., 2/4 trit., 2/2 baud.), 4 atkovotus kamuolius, 5 rezultatyvius perdavimus, 5 klaidas, 4 pražangas ir 6 naudingumo balus.
„Paris“: Justinas Robinsonas 22, Nadiras Hifi 21 (1/6 trit., 9 išpr. praž.), Sebastianas Herrera 12.
„Bayern“: Xavieras Rathanas-Mayesas 16 (5/9 trit.), Vladimiras Lučičius, Andreasas Obstas ir Wenyenas Gabrielis po 12.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!