TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Maccabi“ – arti susitarimo su Lundbergu

2025-11-06 16:50 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-06 16:50

Tel Avivo „Maccabi“ ekipa ieško pastiprinimo gynėjų grandyje ir yra arti susitarimo su Gabrieliu Lundbergu.

G.Lundbergas gali vėl atsidurti Eurolygoje

Tel Avivo „Maccabi“ ekipa ieško pastiprinimo gynėjų grandyje ir yra arti susitarimo su Gabrieliu Lundbergu.

0

30 metų 193 cm ūgio gynėjas turėjo kontraktą su Belgrado „Partizan“ komanda, tačiau Željko Obradovičiaus vadovaujam klubui dano paslaugų neprireikė.

Praėjusiame sezone Eurolygoje G.Lundbergas per 25 minutes pelnė po 8 taškus, atkovojo 2,2 kamuolio, atliko po 3 rezultatyvius perdavimus ir rinko 7,5 naudingumo balo.

