„Maccabi“ – arti susitarimo su Lundbergu

30 metų 193 cm ūgio gynėjas turėjo kontraktą su Belgrado „Partizan“ komanda, tačiau Željko Obradovičiaus vadovaujam klubui dano paslaugų neprireikė.
Praėjusiame sezone Eurolygoje G.Lundbergas per 25 minutes pelnė po 8 taškus, atkovojo 2,2 kamuolio, atliko po 3 rezultatyvius perdavimus ir rinko 7,5 naudingumo balo.
As published on ONE exclusively on October 9th and 12th about Maccabi Tel Aviv’s interest in Gabriel Iffe Lundberg it seems that the sides are getting closer to reaching a deal.— Moses 🇮🇱🇮🇱🇮🇱🇮🇱🇮🇱 (@MosesB1) November 6, 2025
